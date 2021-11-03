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翁章梁七度到東森農場賣嘉義極光哈密瓜　王令麟加碼送掀熱烈搶購

▲▼ 嘉義縣長上東購銷售極光哈密瓜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲嘉義縣長翁章梁第七度登上東森購物《東森農場》節目，力推「嘉義極光哈密瓜」，一開賣又引起熱烈搶購。左起為購物專家志銘、嘉義縣長翁章梁、東森購物總經理彭鴻珷、小農呂世能。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣特有品種「嘉義極光哈密瓜」，因為甜度高、肉質細嫩、口感香脆，廣受東森購物會員熱烈好評，每次一開賣就秒殺，夯到第四次在東森購物《東森農場》LIVE節目促銷，在嘉義縣長翁章梁第七度化身購物專家力推下，一箱2顆，足重2.5～3公斤，東森價990元，東森集團總裁王令麟支持小農再送50%東森幣回饋，最多送出695枚東森幣，換算一箱不到148元，一開賣就引起熱烈搶購。

嘉義縣府強力推薦的「嘉義極光哈密瓜」，因採用溫室種植、直立式栽培、純粹蜂蜜授粉、一株一果、有機質肥料栽培等5大堅持，栽種出來的哈蜜瓜果皮薄且肉厚，可食部位多，果肉細嫩水份多，口感有如水梨般脆爽、清甜不膩，尾勁帶有迷人的焦糖香氣，翁章梁說，「每一顆極光哈密瓜須符合甜度14度以上，果實楕圓外形，網紋距離不能大於0.3釐米，還要經過藥檢，層層把關有如選美般，才能貼上『嘉義極光』的認證標籤。」除了嚴格品管，每一顆嘉義極光哈密瓜都有獨立編號，代表買到的才是正宗之外，更可追溯生產農場，保障安全和來源。

▲▼ 嘉義縣長上東購銷售極光哈密瓜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼嘉義極光哈密瓜以5大堅持栽種，還要經過層層嚴格把關，才能獲得「嘉義極光」的認證標籤。

▲▼ 嘉義縣長上東購銷售極光哈密瓜 。（圖／記者徐文彬攝）

不少老饕吃過嘉義極光哈密瓜後，都大讚不亞於日本阿露斯哈密瓜，但因原本產量就少，有錢也不一定買得到，今年雖因氣候關係，育成率僅3成，吃起來卻更甜，《東森農場》LIVE節目上實測甜度高達16.7度，這次開賣除了有獨家優惠價格，而且接單現採、產地直送，保證新鮮，一開賣就吸引許多會員搶下訂。翁章梁提到，「嘉義極光哈密瓜現在人氣度可以說是火爆，非常搶手，連我自己要買都要排隊，由於它是熟成才栽，所以訂單非常多，需要排隊等取貨，嘉義極光哈密瓜品質好，也很感謝東森購物一舉打響它的名號，在全台更加火紅。」

為力挺小農，東森購物再回饋50%東森幣幫忙拼買氣，翁章梁表示肯定並認為，東森購物願意提供優惠及平台，對於輔助小農絕對是一大助益，讓他們能有推銷農產品的機會，未來嘉義縣政府也會與東森購物多多攜手合作，把在地特產像如東石蚵或其他品類東西，推薦給更多消費大眾，「只要是好的東西，我們都願意和東森購物相關通路來合作」。

▲▼ 嘉義縣長上東購銷售極光哈密瓜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲嘉義縣長翁章梁（右）感謝東森農場提供優惠及平台力挺小農，特別頒發感謝狀，由總經理彭鴻珷（左）代表授獎。

東森購物網和小農站在一起，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

東森農場 熊媽媽買菜網

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