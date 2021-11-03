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社會 社會焦點 保障人權

路竹人深夜被刺鼻「阿摩尼亞味」臭醒　一查竟是無良金屬廠害的

記者賴文萱／高雄報導

高市環保局昨（2）日半夜接獲民眾陳情，路竹區排溝出現阿摩尼亞刺鼻異味，稽查人員立即到場沿上游巡查，發現是無良金屬表面處理工廠暗夜偷排廢水造成。環保局現場檢測水質為pH 12.88，已屬強鹼廢水，後續將依水汙染防治法規定，至少裁罰300萬元起跳，並令其熱浸鍍鋅製程停工，待其他水質項目超標情形出爐，將加重開罰。

▲▼路竹人半夜被刺鼻「阿摩尼亞味」臭醒，一查竟是無良金屬廠害的。（圖／高雄市環保局提供）

▲環保局2日深夜接獲民眾陳情，路竹區排溝出現阿摩尼亞刺鼻異味，稽查人員立即到場沿上游巡查。（圖／高雄市環保局提供）

稽查人員2日半夜接獲陳情，到場發現路竹區中山路及大仁路口確實有氨氣異味，人員立即沿排溝向上游追查，發現某金屬表面處理工廠排放口有廢水排放，現場檢測水質pH 12.88，屬強鹼廢水。

▲▼路竹人半夜被刺鼻「阿摩尼亞味」臭醒，一查竟是無良金屬廠害的。（圖／高雄市環保局提供）

▲現場檢測pH值高達12.88。（圖／高雄市環保局提供）

經查該公司為金屬表面處理業，廢水本應經過廠內處理設施正常處理後排放，但無良工廠卻透過沉水馬達，將其沉澱槽內未經處理的廢水抽送至放流調整池後直接排放，且稽查當時未有緊急狀況或設備異常通報，逕自將廢水直接繞流排放，已嚴重污染河川水質。

▲▼路竹人半夜被刺鼻「阿摩尼亞味」臭醒，一查竟是無良金屬廠害的。（圖／高雄市環保局提供）

▲稽查人員進廠確認污染源頭。（圖／高雄市環保局提供）

環保局稽查科科長蘇皇信表示，這樣的繞流行為已違反水污染防治法第18條之1規定，後續將依同法第46條之1裁罰6萬至2000萬元罰鍰，初估以pH值超標情形，至少裁罰300萬元，將待其他水質項目超標情形出爐，再予以加重；同時，環保局也令該家工廠熱浸鍍鋅製程停工。

事實上，該家工廠已不是第一次違規，過去在2017年4月及2018年7月都各有一次違規紀錄，因違反空汙法及水汙染防治法，分別被裁罰10萬元及6萬元，這次被抓到偷排廢水，違規情節還更加重大。

稽查人員現場已立即採集水樣送驗，待水質檢測報告結果出爐，將依違反水污法40條規定合併裁處；若廢水中含有危害人體健康物質將移送刑事偵辦。

▲▼路竹人半夜被刺鼻「阿摩尼亞味」臭醒，一查竟是無良金屬廠害的。（圖／高雄市環保局提供）

▲該廠利用沉水馬達將調整槽內廢水抽出。（圖／高雄市環保局提供）

▼利用蛇管將廢水抽至放流池排放。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼路竹人半夜被刺鼻「阿摩尼亞味」臭醒，一查竟是無良金屬廠害的。（圖／高雄市環保局提供）

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