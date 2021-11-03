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胰臟癌致死率95％！民調曝「忽略不就醫」恐怖數字　1症狀快掛急診

▲▼癌輔營養品,小分子褐藻醣膠,人體臨床雙盲實驗,免疫力,新冠肺炎,癌症。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲外媒報導，胰臟癌早期通常不會表現出症狀，因此相當難以察覺。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／編譯

胰臟癌（Pancreatic cancer，又稱胰腺癌）屬於最致命的癌症之一，尤其因為早期症狀模糊，病人難以自主察覺，常常因此延誤就醫，造成更大的死亡率。根據英國媒體報導，胰臟癌死亡率約95％，而且有一半的癌友在確診後的3個月內就會死亡，對此，英國胰臟癌協會也提醒，只要出現「5種症狀」都應盡早就診。

根據《每日郵報》報導，慈善機構「英國胰臟癌協會」（Pancreatic Cancer UK）警告，罹患胰臟癌的患者拖延就醫的情況「令人擔憂」，常見胰臟癌病徵包背痛、消化不良、胃痛、體重減輕，若以上情況持續4周都應該要立即求診全科醫師，而任何出現黃疸（皮膚或眼部發黃）的人則應該立刻前往醫院急診室。

倫敦市場調查諮詢機構Savanta ComRes一項針對2000名成年人的民調顯示，有28％的人即使出現症狀仍會等3個月後才就醫，而22％的人則認為黃疸症狀很難辨別。另外，有31％的人表示，由於疫情影響，會比平常更拖延尋求醫療協助的時機。英國胰臟癌協會首席醫師朱普（Diana Jupp）表示，每年都有成千上萬名病患被告知「一切都太遲了」，盡早診斷相當重要，「胰臟癌的患者已經沒有時間再等了。」

▲▼住院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲報導指出，有5成患者被診斷出胰臟癌後，隨即在3個月內因病去世。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

英國胰臟癌協會指出，有一半的胰臟癌患者在確診後的3個月內死亡，而在英國每年有超過1萬人被診斷出罹患此病，專家們對這次民調結果「極為關注」，也呼籲有疑似症狀者可以到醫院做超音波、CT或MRI掃描，但目前英國有近半患者是被送到了急診室才發現罹癌。

據報導，胰臟癌是英國第6大癌症死因，它是出於消化系統中的胰腺細胞不正常與不受控制的生長所引起，約9成病例發生在55歲以上族群，約有5成新病例則發生在75歲以上年長者之中，另有1成的患者由於基因而導致患病。胰臟癌通常在早期沒有明顯症狀，患者往往在第3或第4期才開始出現腹痛與黃疸，但這時癌細胞已經擴散到其他器官，唯一的治療方法是切除胰腺，但對於已擴散的患者是無效的，只能進行舒緩照護（Palliative care），減輕他們臨走前的痛苦。

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