拿菜砸菲律賓人臉！南韓「種族歧視」引關注　網友質疑：不太合理

▲菲律賓籍男演員克里斯汀在南韓生活近7年。（圖／翻攝自Youtube@Asian Boss）

記者羅翊宬／綜合外電報導

菲律賓籍男演員克里斯汀（Christian Lagahit）於7年前進入南韓生活後擔任英語教師，最近更參與Netflix韓國影集《魷魚遊戲》的演出，近日他接受採訪時透露，過去在南韓搭夜間公車時曾遭大嬸「拿菜砸臉」，不僅眼鏡跌碎在地，還被趕下車，他只能邊走邊哭。該採訪被南韓媒體報導後，不少網友質疑真實性；不過也有網友鄭重致歉。

根據韓媒《韓國日報》，克里斯汀日前接受由2個澳洲人組成的Youtube頻道「Asian Boss」所進行的專訪，當時主持人問道在韓國是否曾有遭種族歧視的經驗，他表示，「那時候我搭接駁巴士時，突然遭到一名近60歲的大嬸拿高麗菜朝我正面攻擊，眼鏡被打掉在地上，當時我看不太到，直到摸到眼鏡才知道被摔碎了。」

克里斯汀表示，「有乘客用英語告訴我，那名大嬸似乎是希望我下車，令我感到難過的是，公車上那麼多人竟然沒有一個人願意幫助我，那時候的我根本不太會說韓語，導致我不太會搭計程車，而且那班車又是末班車，我下車的時候那位大嬸又對我喊『外國人全都壞蛋』，我下車後只能邊走邊哭。」

克里斯汀透露，當和其他朋友分享這段故事時，得知他們其實在南韓生活時也有類似經驗。

報導指出，該篇專訪被南韓媒體報導後，馬上吸引大批南韓網友關注，因為該Youtube頻道為2名澳洲人於2013年所開設，至今已有327萬人訂閱，主要收視族群為旅居海外的美國人、東南亞人，而該支影片也吸引超過27萬人次觀看。

對此，有部分南韓網友留言表示，「身為韓國人，對於你遭受到部分不正常的待遇感到相當遺憾」、「希望這種事在韓國別再發生了」、「雖然部分思想狹隘的高齡人士的確會帶著歧視的眼光看待東南亞人、非洲人，但現在大部分年輕人不太會這樣了」、「其實他是非常健談的演員。」

不過也有網友質疑，「其實依照實際狀況，裡面不合理的部分蠻多的」、「雖說韓國並非完全沒有種族歧視，不過被丟高麗菜時竟然沒人出手相救，這部分我感到很驚訝」、「公車擠滿了人，而有人拿較重的高麗菜亂砸、還砸重了，如此騷動怎可能沒人拍影片」、「旁邊竟還有人解釋大嬸為何丟高麗菜，這我覺得很不合理。」

另外，也有疑似是南韓的網友用韓文留言，「深夜竟然有50多歲的大嬸明目張膽做出這種行為，這遠超出我的理解範圍耶」、「如果這件事是真的，一定會上新聞啊，怎麼可能會沒有聽說。」

而該則報導也質疑Youtube頻道「Asian Boss」的真實性，因為先前該平到就曾數度操控反韓輿論，例如在向澳洲人進行對於韓國整形看法的採訪時，就曾拿韓國女性整容前後的2張照片做對比，試圖引發觀眾訕笑韓國女性，事後被抓包該張照片的出處其實是來自台灣某整形診所的廣告。

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