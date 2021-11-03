「魷魚遊戲」萬聖趴爆槍響　8人中彈亡！多人遭處決棄置垃圾場

▲巴拿馬萬聖節派對主題為「魷魚遊戲」，但有人突然開槍，總計8人死亡。（圖／Netflix提供）

記者詹雅婷／綜合報導

巴拿馬10月29日當地一場「魷魚遊戲」萬聖節派對驚傳槍響，幫派成員相互開槍，造成5人被槍殺、7人受傷，另有3具遺體在附近垃圾場被發現，總計8人死亡。

TN NEWS報導，案發地點位在聖阿納區（Santa Ana）一間保齡球館。依據檢方報告，這場派對之所以會爆發致命衝突，是始於現場一人朝敵對幫派「銀河艦隊」（Los Galacticos）的成員開槍，被攻擊一方當場反擊開火。據悉，起初開槍的襲擊者當場死亡，另有4人送醫後不治。

當地媒體稱，幫派之間的衝突糾紛存在已久，在這場衝突發生的數小時後，在附近垃圾場發現另外3人的遺體，身上有被處決的跡象。警察局長多恩海姆（John Dornheim）指出，多名涉案者有犯罪前科，之前曾受過槍傷。

只不過，此案並非巴拿馬發生的首起類似個案，當地多間餐館、商家近幾周都發生犯罪事件，且當局認定，這背後與各大幫派爭奪控制毒品流通路線有關。

巴拿馬今年已查緝約100噸毒品，其中主要是古柯鹼，販毒者主要把毒品從南美洲運出，以哥倫比亞為大宗，送抵全球最大毒品消費國美國。