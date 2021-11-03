農地旁貨櫃淪炮房！菜農偷吃員工喊：想你　正宮見「射裡面」崩潰

▲台中菜農與臨時工發生婚外情，更在農地旁貨櫃發生性行為，正宮抓包後氣炸提告，判決結果出爐。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

台中人夫阿宏（化名）與妻子在大里區某處出用農地耕種蔬菜，因此聘用女子小君（化名）擔任臨時工，但沒想到他卻與小君發展出婚外情，經常一同出遊拍下親密合照，甚至在農地旁貨櫃發生性行為，甚至還互傳露骨對話。正宮抓包後氣炸對小君提告，法官審理後則判小君須賠償40萬元。

正宮指控，小君原為她與阿宏聘用的臨時工，而小君明知道阿宏是她的丈夫，竟於2010年4月至11月間主動接近阿宏，還密切傳遞訊息，以離婚、在台無依無靠等理由博取阿宏同情，再進一步索取金錢、物質等援助，甚至還與阿宏互傳露骨對話。

正宮怒指，小君更經常私下約阿宏出遊，其中更有阿宏碰觸小君胸部，及小君對阿宏手比愛心等親密合照，2人就像是一對熱戀中的情侶，除此之外，還有其他員工告訴她，阿宏與小君更曾在農地旁的貨櫃發生性行為。

正宮表示，她得知此事後氣炸與阿宏攤牌，而阿宏當下也簽立切結書，承諾不再與小君聯繫，但沒想到2人私下卻藕斷絲連，甚至還討論要在外另行買房或租房等，讓她大為崩潰，憤而對小君提告求償。

法院開庭時，小君並未出庭，也未提出任何書狀聲明或陳述，而法官勘驗她與阿宏的對話發現，2人以「老公」、「老婆」互稱，甚至多次互表愛意，小君還曾傳送照片給阿宏表示，「三八老公我有穿褲子出門喔」。

另外，阿宏還曾對小君表示，要「射裡面」，小君也一口答應，從2人的對話可以看出，2人交往舉止親暱、對話露骨煽情，行為已逾越社會一般通念所能容忍的範圍，且也已侵害到正宮配偶權，最終判小君須賠償正宮40萬元。全案可上訴。