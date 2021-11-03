55kg男婚前「運動過度」腦中風　醫歎按脖子母湯：患者多為年輕人

▲25歲準新郎婚前運動過度腦中風。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳25歲男子阿歡（化名），跟女友談戀愛4年後決定結婚，在距離婚禮只有1個月時，體重不到55公斤他，決定找私人健身教練鍛練肌肉，好讓自己在婚禮上看起來能「強壯一點、精神一點」，但平日就很少做運動的阿歡經過一堂伸展運動後，感到頭暈想吐，最後更送醫急救，證實是腦中風，險些紅事變白事。

阿歡在第一次健身課，教練給他來了一次「瘋狂式」拉筋，尤其是給他的四肢，拉了又拉，壓了又壓。一節課上完，阿歡已經迷迷糊糊，頭暈腦脹，有點噁心想吐，連路也走不穩。

最初，阿歡還以為這是突然運動後的正常現象，然而當他回到家休息後，頭暈越來越厲害，而且頻繁噁心嘔吐，神志也越來越不好，被家人立即送醫急救。

經醫生檢查，阿歡右側椎動脈消失，左側椎動脈重度狹窄，左右兩側小腦均出現梗死，被診斷為「雙側椎動脈夾層」引起的腦中風。醫生立即安排手術，順利把閉塞的椎動脈重新開通，恢復阿歡的腦部供血。在手術後14天，阿歡就出院。

經過3個月的康復，阿歡的椎動脈血管也逐漸恢復正常，婚禮雖被推遲，但也已經圓滿舉行。運動後，發生腦中風，阿歡不是唯一一個。近兩年，協和深圳醫院神經內科表示，已經收治不少類似的患者，都是在運動、瑜伽或按摩後，發生動脈夾層，導致了腦中風，且多為年輕人，「若按摩不當或劇烈活動，會導致椎動脈血管的血管壁內膜發生撕裂，產生一個新的開口，血流經這個口子湧入內膜與中膜之間，形成一個可容納血流的新腔道，也就是夾層，這個腔道在血流的沖擊下越來越大，擠壓原來的血管腔道，血管變得越來越窄，最終被堵塞。」

醫生表示，血管被堵塞後，治療越延誤，缺血後果就會越嚴重，可能造成癱瘓甚至死亡。此外，醫生提醒，「不要隨便讓別人按自己的脖子，即使感覺自己頸椎不舒服，也要去正規的醫療機構，找專業的醫生就診。」