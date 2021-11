阿富汗醫院爆炸已25死「牆面全彈孔」染血照曝　塔利班指揮官喪命

▲阿富汗首都喀布爾一家軍醫院2日發生兩起爆炸,目前據悉已有25人死亡、50人以上受傷。(圖/翻攝自推特/@metesohtaoglu)

記者張寧倢/編譯

阿富汗首都喀布爾(Kabul)市中心2日發生兩起「連環爆」,地點就在阿富汗境內最大的一家軍醫院入口處,目前已至少造成25人死亡、50多人受傷。據外媒報導,一名塔利班高級指揮官莫赫立斯(Hamdullah Mokhlis)也在這次襲擊中喪生。

▲喀布爾軍醫院遭攻擊,塔利班宣布已經擊斃襲擊者。(圖/路透)

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導,塔利班8月接管阿富汗後,當地情勢仍然不穩,在美軍退出最後一批軍隊時曾發動機場爆炸案的IS-K(呼羅珊伊斯蘭國),仍持續發動襲擊,最近一次則選在喀布爾市區一個擁有 400個床位的「薩達爾穆罕默德陶德汗國家軍醫院」(Sardar Mohammad Daud Khan National Military Hospital)的入口處引爆炸彈。

▲喀布爾一家軍醫院2日遭到襲擊,伊斯蘭國分支IS-K宣稱犯案,而網路上曝光的照片可見牆上留下滿滿彈孔。(畫面經特殊處理)(圖/翻攝自推特/@metesohtaoglu)

根據網路上曝光的照片顯示,案發地區上空出現滾滾濃煙,牆壁上滿是槍孔,可見當時情況激烈。目擊者表示,襲擊者先是在軍醫院外發動2次大規模爆炸,而其中一起爆炸是自殺式襲擊,持槍者隨後闖入醫院。BBC報導指出,伊斯蘭國(IS)的分支IS-K聲稱犯案,但路透社則表示是一場典型的由IS發起的複雜襲擊。一名塔利班匿名官員表示,目前已知至少25人喪生、50多人受傷,但官方未出面證實。

▲軍醫院內部地上仍留有血跡。(畫面經特殊處理)(圖/翻攝自推特/@metesohtaoglu)

法新社援引官方消息指,陣亡的「巴德里」特種部隊軍官莫赫立斯,不僅是首都陷落後第一批進入總統府的塔利班高級指揮官,也是恐怖組織「哈卡尼網絡」的一員,據其他軍中同袍稱,莫赫立斯當下收到消息立刻前往軍醫院,最終在戰鬥中身亡。

▲網路上曝光的照片顯示,塔利班特種部隊在爆炸發生後趕往現場處理。據悉,一名高級指揮官也在攻擊中喪命。(畫面經特殊處理)(圖/翻攝自推特/@metesohtaoglu)

塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示,爆炸發生後,塔利班特種部隊用直升機空投反擊,阻止襲擊者進入醫院,所以人都在15分鐘內在醫院的入口處或院子裡被擊斃。另一名發言人卡里米(Bilal Karimi)則表示,有4名發動攻擊者遭武裝部隊擊斃,還活捉了一人。有目擊者看見,在襲擊進行的同時,至少有兩架直升機在附近上空飛行,據悉,這是塔利班在軍事行動中首次動用到從西方支持的前阿富汗政府部隊繳獲的飛機。

