她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃...丈夫淚訴：救護車來太慢

▲女子接種第2劑BNT疫苗後，下體大量出血。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名39歲的婦女10月中旬接種第2劑輝瑞（BNT）疫苗，沒想到之後下體卻異常大量出血，由於正值生理期，起初該名婦女並未太在意，豈料才經過第6天就突然失去呼吸心跳、昏迷，送醫搶救後回天乏術。丈夫痛批，是消防當局派出救護車的時間太慢，甚至數度質疑是「惡搞電話」，才導致最後錯過黃金治療時間。

根據韓媒《朝鮮日報》，男子昨（2）日在青瓦台官網上以「我的老婆因新冠疫苗副作用而死」為題發起連署，他表示妻子為39歲的家庭主婦，膝下有1名7歲的幼子，本來沒有任何特殊疾病的她於10月15日接種第2劑輝瑞（BNT）疫苗，沒想到經過5天以後、於10月20日突然感到呼吸困難，最後不治死亡。

男子表示，「我老婆在接種疫苗的2天期間下體曾大量出血，但因為正值生理期，所以並未太過在意，直到隔天出現呼吸困難的症狀，（10月）20日中午12時10分在家中昏倒，我在上班時接獲通知，急忙於12時15分趕到家中，馬上為老婆實施人工呼吸與心肺復甦術。」

男子描述當時景象，「我的岳父於中午12時10分最先發現我老婆昏倒，並由岳母撥打119電話專線求救，然而當時119的接線人員卻不斷質疑我們是不是撥打『惡搞電話』，還說附近發生火災沒多的救護車可以送醫，直到20多分鐘後，永登浦消防署才於12時35分派出救護車，經過35分鐘才送抵翰林大學江南聖心醫院急診室，不過早已錯過黃金搶救時間。」

男子淚訴，雖然送醫的同時仍進行心肺復甦術，不過送抵急診室時早已失去呼吸心跳，再怎麼拼命做心肺復甦術都無法起到任何作用，「我老婆平時沒有得過任何疾病，然而醫院卻無法得知我老婆的確切死因，這讓我感到相當荒謬！」

男子心寒地指責119專線接線人員與永登浦消防署怠忽職守，才導致一條珍貴的生命逝去，「明明永登浦消防署距離我家不到5分鐘，然而因為消防署慢半拍的反應，最終失去一條珍貴的生命，盼能向消防署問責，別再讓類似悲劇再度發生。」

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