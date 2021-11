長賜輪驚人傷勢曝光！　卡蘇伊士運河擱淺船首受損

▲長賜輪3月擱淺蘇伊士運河,歷經數月等待,在7月7日獲准重新開航。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

「長賜輪」(Ever Given)今年3月在蘇伊士運河擱淺,接連引發的塞船事件也讓國際社會高度關注。儘管事件現已落幕,長賜輪船首下方位置需要徹底換新,受損部位的照片也被外媒揭露。

So, what does it look like when you run your bow into Asia at 13 knots and close the Suez Canal for six days in March?#EverGiven pic.twitter.com/pIzAPNvZse