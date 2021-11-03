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長賜輪驚人傷勢曝光！　卡蘇伊士運河擱淺船首受損

▲▼長賜號,蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

▲長賜輪3月擱淺蘇伊士運河，歷經數月等待，在7月7日獲准重新開航。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

「長賜輪」（Ever Given）今年3月在蘇伊士運河擱淺，接連引發的塞船事件也讓國際社會高度關注。儘管事件現已落幕，長賜輪船首下方位置需要徹底換新，受損部位的照片也被外媒揭露。

 《動力》（The Drive）網站2日報導，長賜輪歷經數月等待，熬過埃及、船東、營運方之間的談判，在7月7日獲准重新開航，最終駛離埃及。

美國坎貝爾大學教授兼軍史學家梅科利亞諾（Sal Mercogliano）透露，長賜輪在荷蘭鹿特丹、英國菲力斯杜港（Port of Felixstowe）卸貨後，前往馬爾他（Malta）加油，接著才航向中國青島進行修復。依據美國驗船協會（ABS）規定，長賜輪要緩速行駛。

事實上，長賜輪先前擱淺在蘇伊士運河時，船首卡進運河壁，是主要受損部位。依據上月報導，長賜輪已於10月4日抵達青島，預計展開20多天的維修作業。

梅科利亞諾表示，長賜輪之所以要等待數月才能進行修復，主要是因為船首下方位置需要徹底換新，在預鑄模塊備妥之前，讓船先進入旱塢（Dry dock，在岸邊以人工建設的船塢）是沒用的。

另方面，由於長賜輪船體龐大，滿載排水量高達26.6萬噸，相當於2.5艘尼米茲級超級航母，這也讓船首受損的樣子格外驚人。

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