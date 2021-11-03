　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吳弭因家庭巨變意外踏入政壇　為亞裔、女性寫下歷史新頁

▲▼ 台裔吳弭（Michelle Wu）成為波士頓200年來首位女市長，也是首位亞裔市長。（圖／達志影像／美聯社）

▲台裔市議員吳弭成為波士頓200年來首位女市長，也是首位亞裔市長。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

波士頓市長決選結果今天揭曉，台裔市議員吳弭成功出線，成為200年來首位女性市長。10多年前因家庭巨變意外踏入政壇的她，將帶領這個族裔紛爭不斷的城市進入新紀元。

民主黨籍、現年36歲的吳弭（Michelle Wu）擔任波士頓市議員已近7年。她於2013年11月首次當選，成為當地首位台裔美籍市議員。2016年1月至2018年1月，她在市議會擔任首位有色人種女議長。去年9月，她宣布角逐市長，競選團隊在社區深耕1年，為勝利打下穩固基礎。

吳弭在芝加哥出生，此後為赴哈佛大學求學移居波士頓。她自哈佛畢業後，被迫辭去工作，回到芝加哥照顧罹患重病的母親與年幼的妹妹，扛起「亦母亦姐」的角色。她也是眾多市長參選人中，唯一不是土生土長的波士頓人。

▲▼ 台裔吳弭（Michelle Wu）成為波士頓200年來首位女市長，也是首位亞裔市長。（圖／達志影像／美聯社）

吳弭透露，她的父母之所以來到美國，是希望下一代能開創成功。她的父親是化學工程師，獲伊利諾理工學院（IIT）錄取為研究生，但他與妻子幾乎不會說英語，因此吳弭自4、5歲便開始擔任兩人的翻譯。

吳弭的父母原本冀望她成為醫師，她也不負期望，進入哈佛大學，但在她就讀哈佛期間，家中出現劇烈變化，她的父母離婚後，在郊區獨居的母親罹患思覺失調症。

剛從哈佛畢業的吳弭返家後，母親甚至仔細檢查吳弭的臉，找尋她不是機器人的證據，並告訴她：「你不再是我的女兒，我也不是你的媽媽。」

這一刻成為吳弭人生的轉捩點，讓她決定拋下父母為她精心規劃的人生劇本。吳弭形容：「當這種轉變發生時，你會覺得生命很短暫。」

當時，年僅22歲的吳弭被迫成為一家之主。她取得11歲妹妹的法定監護權、為母親安排治療，還開了一家小茶館。

此後，吳弭因對自身遭遇的官僚主義障礙感到沮喪，決定攻讀哈佛法學院，她帶著母親和妹妹重返波士頓，並在此定居。

吳弭進入法學院後，認識了當時在哈佛教授合約法的現任民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren），並開始拓展自己的人脈。

她在波士頓市政府擔任法律研究員期間，為餐廳設計了一個簡化的執照許可程序，吸引時任市長梅尼諾（Thomas M. Menino）的注意。華倫決定角逐參議員後，吳弭也成為她競選團隊中的一員。

2013年，吳弭贏得波士頓市議會席位，成為波士頓史上第2位在市議會任職的有色人種女性。

擔任市議員4屆多以來，吳弭靠著能夠產生深遠影響的提議，吸引不少年輕進步主義人士。她推出全市綠色新政和免費公共運輸等政策，並在TikTok、Instagram和推特（Twitter）上推出相關活動。

吳弭坦言，自己未來仍將面臨許多挑戰，但她認為，自己在22歲時拋下原有的人生，沒有比這個更大的巨變。她表示：「在某些方面，也許最大的風險，就是選擇遠離風險」。

►快訊／波士頓200年來首位女市長！　台裔吳弭56％得票率大勝

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
LIVE／蔡明興妻子驚傳確診　指揮中心最新說明
網紅冷氣哥自爆出獄了！　詐騙薪水超扯曝光
大便7種形狀加「1情況」　罹大腸癌風險狂飆
士林大械鬥她最衰！警開賓士車門　爆乳妹嚇醒：發生什麼事
快訊／前國防部長湯曜明辭世　蔡英文哀痛
快訊／理科太太認了離婚！　首發聲回應
格鬥賽驚見「男上女下」！　女選手被壓倒在地狂K
屋主賣2350萬「銀行只鑑價1300萬」　他傻了！內行曝公式

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「美國製造」可保護半導體供應鏈？ 　 專家：拜登川普都錯了

6動作讓男人「受不鳥」！洋妞鑽研吸睛大法　她曝：這招絕對管用

她1年「鏟肉45kg」驚喜現身妹妹婚禮　新娘傻眼痛罵：搶我風頭？

才喊完「與病毒共存」...南韓疫情急升溫！今暴增2667例　估再刷新高

吳弭因家庭巨變意外踏入政壇　為亞裔、女性寫下歷史新頁

6歲女童全裸陳屍蘋果樹旁　遭13歲惡孩性侵「磚塊爆頭10下」慘死

北京軍事野心不僅在台海　德媒籲：捍衛台灣就是捍衛歐洲

日媒：RCEP獲紐澳批准　預料2022年1月生效

叛軍準備長驅直入！衣索比亞「宣布戒嚴6個月」　籲民眾持槍抗叛軍

混打格鬥賽驚見「男上女下」女選手被壓倒在地　網爆氣：這是性侵

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

「美國製造」可保護半導體供應鏈？ 　 專家：拜登川普都錯了

6動作讓男人「受不鳥」！洋妞鑽研吸睛大法　她曝：這招絕對管用

她1年「鏟肉45kg」驚喜現身妹妹婚禮　新娘傻眼痛罵：搶我風頭？

才喊完「與病毒共存」...南韓疫情急升溫！今暴增2667例　估再刷新高

吳弭因家庭巨變意外踏入政壇　為亞裔、女性寫下歷史新頁

6歲女童全裸陳屍蘋果樹旁　遭13歲惡孩性侵「磚塊爆頭10下」慘死

北京軍事野心不僅在台海　德媒籲：捍衛台灣就是捍衛歐洲

日媒：RCEP獲紐澳批准　預料2022年1月生效

叛軍準備長驅直入！衣索比亞「宣布戒嚴6個月」　籲民眾持槍抗叛軍

混打格鬥賽驚見「男上女下」女選手被壓倒在地　網爆氣：這是性侵

LIVE／民進黨備戰中二立委補選　宣布正式徵召林靜儀

狂盯手機：好想你　周湯豪認「找到靈魂伴侶」甜蜜合照曝光！

嘉賓連中9題「曾國城攤手冷回」挨轟態度差！　男星還原錄影真相

「美國製造」可保護半導體供應鏈？ 　 專家：拜登川普都錯了

《女力》梁舒涵玩「雙人劈腿」增情趣　曾子余大膽調情：餓的話吃我！

天王嫂卸妝露驚人素顏！泡泡抹臉「水龍頭一直開著」被批浪費

雲林縣府與知名主廚溫國智聯手　雲林良品減醣料理書發表

騰訊首揭3款自研晶片進度　紫霄AI推理晶片試生產開機測試皆完成

曾睡在沙發或睡袋　勇士教頭崎嶇44年生涯終於奪冠　

高雄男綠燈不走辯玩手機　駕駛座門把「這一包」慘了

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

國際熱門新聞

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

印度神童預言全球「7大危機」

老公狂升遷　人妻：我偷情他老闆

即／台裔吳弭獲選波士頓200年來首位女市長

東京小丑男澀谷路口閒晃！他意外拍到嚇傻

格鬥賽驚見「男上女下」　網怒批性侵

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

上酒店被妻鎖貓籠20hrs　夫給4星心得

重考不及格女大生慘死　發現分數搞錯

埃及男街頭揮刀「斬首」　淡定拎起頭顱散步離開

吃Buffet前先吃「1物」食量大增1.5倍

「地核狀態」真相曝　新研究推翻過去50年理論

最強美景肯德基在埃及　美女旅行家：太荒謬

更多熱門

相關新聞

即／台裔吳弭獲選波士頓200年來首位女市長

即／台裔吳弭獲選波士頓200年來首位女市長

美國波士頓2日舉行市長選舉，雙親從台灣移民美國的36歲波士頓市議員吳弭（Michelle Wu）以56％的得票率持續領先，對手喬治已經公開恭喜吳弭當選。按照官方公布結果，吳弭將成為波士頓首位有色人種女市長，打破當地200年來都是由白人男性主導政壇的局面。

肌壯男「吃睪丸、肝臟」獲新生！

肌壯男「吃睪丸、肝臟」獲新生！

馬斯克嗆聲！聯合國官員：拜託幫忙

馬斯克嗆聲！聯合國官員：拜託幫忙

美國在人們心中的評價　皮尤調查結果出爐

美國在人們心中的評價　皮尤調查結果出爐

美CDC批准：5歲至11歲兒童接種BNT疫苗

美CDC批准：5歲至11歲兒童接種BNT疫苗

關鍵字：

吳弭波士頓北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

農遊券最後一抽幸運號出爐！

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

理科太太曾為愛停更：生老病死都照顧他！

理科太太心死離婚「真實現況曝光」！經紀人：心疼她

魷魚遊戲佔領六福村！在地人搖頭吐心聲

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面