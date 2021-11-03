日媒：RCEP獲紐澳批准　預料2022年1月生效

▲澳洲總理莫里森。（圖／路透）

文／中央社

日本讀賣新聞報導，日本與東協等15國參與的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），澳洲與紐西蘭已在本月2日批准，預料RCEP將於明年1月生效，成為GDP占全球3成的大型經濟圈。

RCEP共有東南亞國家協會（ASEAN）10國加上中國、日本、韓國、紐西蘭及澳洲共15國參與，對日本來說，可說是與中國及韓國的第一個經濟合作協定（EPA）。

澳洲政府昨天宣布，該國與紐西蘭完成RCEP批准手續後，已達成RCEP生效要件。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）的官網新聞稿指出，RCEP將在至少6個東協國家和至少3個非東協國家批准後60天生效，這個里程碑在澳洲與紐西蘭於11月2日批准後達成，為RCEP於2022年1月1日生效鋪好道路。

報導指出，目前日本、中國、新加坡、泰國等國已批准RCEP。

RCEP對自由貿易的標準雖不如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）嚴格，但以工業產品為中心，整體關稅廢除率達9成以上；並設有禁止要求外資企業進行技術轉移等保障企業進行自由經貿活動的規定。

RCEP涵蓋的自貿區橫跨15個國家逾22億人口，經濟規模達近26兆美元，約占全球國內生產毛額（GDP）的30%，以GDP而言，將是全球最大的貿易協定。

中國和日本、韓國、紐西蘭、澳洲以及東協10個國家歷經8年磋商，於2020年11月簽署RCEP。

RCEP成員國包括，汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南、中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭。