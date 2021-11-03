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印度砸重金　鎖定台積電、聯電設廠

▲▼晶片。（圖／路透社）

▲印度政府欲擬高額優惠，吸引半導體廠商進駐國內。（示意圖／路透社）

實習記者徐敬璇／綜合報導

印度將斥資數十億美元巨額資本推動國家的半導體製造業，鼓勵台積電（TSMC）、聯電（UMC）、英特爾（IntelIntel）、超微（AMD）、富士通（Fujitsu）等大公司在國內設廠，以減少全球晶片短缺造成的影響。

據《印度時報》報導，有消息人士透露，印度政府正在積極制定吸引國外半導體公司設廠的政策，包含資金補助、減免零件進口關稅等優惠，並設立電子元件和半導體製造促進計劃（SPECS），盡全力擬定出具吸引力且利於投資的計劃。

消息人士指出，此計劃由印度總理辦公室主導，目前已與台積電、聯電、英特爾、超微、富士通等公司接洽，希望透過他們在印度設廠，提升國家對半導體的投資。至於面對歐、美國家也爭相邀請各大廠加入的情形，他補充說明，「印度政府比過去都還願意討論資金補助」。

據報導，因為需要大量水資源和電力，印度以往的半導體產業都宣告失敗，目前幾乎所有的半導體都是進口的，若想滿足國內現在到2025年的晶片數量，至少需花費240億至1000億美元的預算。

即便如此，印度政府仍有信心能透過國內對半導體的大量需求，吸引各公司在印度投資，並預計於2025年時，將國內電子產品產量增加到350億至4000億美元的產值，到時，龐大商機將會成為吸引廠商的一大優勢。

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關鍵字：

印度半導體台積電TSMC聯電UMC

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