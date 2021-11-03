她1年「鏟肉45kg」驚喜現身妹妹婚禮　新娘傻眼痛罵：搶我風頭？

▲一名外國女網友成功減重45公斤，參加妹妹婚禮時，卻遭新娘痛罵「搶風頭」。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

外國一名28歲女網友減重成功，在1年內瘦了45公斤，但因為與家人住得很遠，也沒有在社群媒體上分享此事，所以親友全都不知情。她返鄉參加妹妹婚禮時，原本想要給個驚喜，卻被新娘氣急敗壞地指控「想要搶風頭」，既傻眼又無奈地在網路論壇Reddit上發文求助。

女網友在Reddit「我是混蛋嗎？」（Am I The A**hole）版上發文寫道，妹妹一看見自己竟然嚇壞了，「她變胖了一點，雖然我覺得沒有很明顯，她還是很漂亮，但這是此生以來，我第一次比她嬌小。我過去一直都是那個『胖姊姊』。」

女網友表示，由於她過去多次減重失敗，不願又遭旁人品頭論足，所以才沒有向家人提到減重計畫，沒想到父母及親戚都站在妹妹那一邊，「我不確定自己是不是做錯事了。」

▲原po被罵得非常傻眼，上網求問自己做錯了什麼。（圖／取自免費圖庫Pexels）



大多數網友都支持原po，紛紛留言，「你的家人也太會妄想了吧？」、「妳又不是為了她減肥」，也有不少人建議，如果家人們依然保持這個態度，最好別參加婚禮了，「如果原PO和家人斷絕關係，似乎會減輕許多負擔」。

一名網友也分享類似經歷，她要結婚前，妹妹減重成功，2人一起去挑婚紗時，她難以找到合身禮服，妹妹卻沒有這個問題，「我直接在店裡哭了起來。我不好意思承認，但我也指責她想要搶風頭」。儘管如此，這名網友馬上被家人提醒，必須自己克服心魔。

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