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6歲女童全裸陳屍蘋果樹旁　遭13歲惡孩性侵「磚塊爆頭10下」慘死

6歲女童全裸陳屍蘋果樹旁　遭13歲惡孩性侵「磚塊爆頭10下」慘死。（圖／翻攝自Twitter）

▲女童為了幫媽媽採蘋果，慘遭性侵殺害。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭近來發生一起恐怖命案，一名6歲女童被人發現全身赤裸，頭骨慘遭打碎身亡，驗屍顯示生前曾遭到性侵，頭部受到磚頭毆打10次致死，而凶手竟然是一名年僅13歲的少年，且因為是未成年身分無須受刑，令家屬怒向當局提告。

6歲女童米羅斯拉娃(Miroslava Tretyak)被人發現陳屍在烏克蘭東北部Stary Saltov村一處廢棄麵包店中。居民表示，案發4小時前曾看到米羅斯拉娃和一名13歲少年在一起，「麵包店有蘋果樹，少年邀她一起去採蘋果，女孩因為媽媽很喜歡蘋果所以答應，當我們找到女孩時全都嚇壞了，無法接受竟然有人這樣殘忍對待一個孩子」。

法醫表示，米羅斯拉娃生前遭到2次性侵，後來被磚頭毆打頭部致死。警方表示，少年犯案後回家立即洗衣服，1個小時後傳出米羅斯拉娃失蹤，他為了掩飾犯行還故意帶搜尋村民往相反方向去找。

涉案少年雖然犯下冷血命案，由於未滿刑事責任年齡14歲，可以不用入獄只會被送少年犯管教學校，令外界無法接受。村民表示，少年4歲就開始表現出傷害他人行為，常在學校操場用石頭或棍子攻擊其他兒童，甚至徒手挖出小貓眼睛再撞牆摔死，死者家屬目前已對國家機構提出訴訟，並要求精神傷害烏克蘭格里夫納(UAH)1億元賠償金（約台幣1億多元）。

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性侵蘋果烏克蘭女童Miroslava Tretyak

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