男打完2劑疫苗「死在飛機上」新冠呈陽性　機組員見1狀況驚覺有異

▲機組員發現男子在座位上過世，已知死者出生於俄羅斯，居住在德國。圖為土耳其廉航飛馬航空班機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

土耳其廉航飛馬航空一架客機上月25日飛往德國城市漢堡（Hamburg），隨著班機落地，機上乘客們一個個接連下機，但機組員突然發現，一名51歲男子仍在座位上，且已過世。經查，該名男子生前已完整接種過新冠疫苗，但死後新冠病毒檢測呈現陽性。警方透露，死者當時是獨自搭機，且搭機期間閉上眼睛，可能被誤以為在睡覺。

每日郵報報導，這名男子住在德國北部的什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein），在10月25日這天，他在土耳其伊斯坦堡搭上飛馬航空編號1043的A320客機飛往德國，並於當地時間下午1時左右飛抵目的地。

班機落地後，機上乘客一個個接連下機，但就在其他乘客們都離開後，機組員發現，男子在座位上過世。專家推定男子是在飛行途中身亡，死因尚待釐清，但已知他生前患有多個疾病。

令人關注的是，男子登機前已完整接種新冠疫苗，且法醫發現，死者新冠病毒檢測呈現陽性，生前是否出現症狀仍待確認，不清楚死因是否與染疫有關。依據航空公司規定，若乘客已完整接種疫苗，不需要提交新冠病毒檢測陰性結果。

警方發言人表示，死者當時是獨自搭機，且搭機期間閉上眼睛，可能被誤以為睡著。消息指，死者是在一周前飛往伊斯坦堡，不清楚這趟旅途是出自商務目的或是單純旅行。

土耳其隨著新冠疫苗接種率上升，最大城伊斯坦堡當地旅遊業也逐漸恢復，今年1月至9月已吸引580萬名旅客，較去年同期的旅客數量穩步增長。

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