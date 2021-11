快訊／波士頓200年來首位女市長！　台裔吳弭56％得票率大勝

▲台裔吳弭(Michelle Wu)成為波士頓200年來首位女市長,也是首位亞裔市長。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國波士頓2日舉行市長選舉,雙親從台灣移民美國的36歲波士頓市議員吳弭(Michelle Wu)以56%的得票率持續領先,對手喬治已經公開恭喜吳弭當選。按照官方公布結果,吳弭將成為波士頓首位有色人種女市長,打破當地200年來都是由白人男性主導政壇的局面。

WATCH: Michelle Wu opens her victory speech with a story: "One of my sons asked me the other night if boys can be elected mayor of Boston. They have been, and they will again some day, but not tonight." https://t.co/LiSu6ZfGs4 pic.twitter.com/j0QwHVR2E2