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快訊／波士頓200年來首位女市長！　台裔吳弭56％得票率大勝

▲▼台裔吳弭（Michelle Wu）成為波士頓200年來首位女市長，也是首位亞裔市長。（圖／路透）

▲台裔吳弭（Michelle Wu）成為波士頓200年來首位女市長，也是首位亞裔市長。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國波士頓2日舉行市長選舉，雙親從台灣移民美國的36歲波士頓市議員吳弭（Michelle Wu）以56％的得票率持續領先，對手喬治已經公開恭喜吳弭當選。按照官方公布結果，吳弭將成為波士頓首位有色人種女市長，打破當地200年來都是由白人男性主導政壇的局面。

吳弭在競選總部開心地表示，「我兒子問我，男生能不能被選為波士頓市長？我告訴他，男生曾經一直是、未來的某一天也會是，但不是今晚。」現場支持者立刻大聲尖叫鼓掌，她接著說，「今天波士頓選擇了你的媽媽，因為這城市的每個角落都在表達我們準備好迎接這一刻，我們準備好成為每一個人的波士頓，不會排擠任何人。」

根據最新開票結果，吳弭以56％的得票率持續領先對手喬治（Annissa Essaibi George）的44％，幾乎篤定當選下一任波士頓市長。吳弭2日早上就帶著2個兒子和丈夫到羅斯林代爾（Roslindale）的菲尼亞斯貝茨小學（phineas bates elementary school）投票，並開心地在推特公開照片。

▲▼波士頓市長參選人喬治（Annissa Essaibi George）。（圖／達志影像／美聯社）

▲吳弭最大的競爭對手喬治是阿拉伯波蘭裔移民第一代。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，吳弭最大的競爭對手喬治（Annissa Essaibi George）是阿拉伯波蘭裔移民第一代，不管兩人之中誰贏得決選，都將為過去從未選出女性或亞裔市長的波士頓開創歷史新頁，因為過去200年來，波士頓市長全是由白人男性包辦。

2013年吳弭28歲時當選波士頓議員，成為首位在波士頓市議會服務的亞裔女性。2016年，她獲市議員一致通過當選議長，成為波士頓市議會首位有色人種女性議長。她並非在波士頓土生土長，而是為了就讀哈佛大學和哈佛法學院移居此地，是候選人中唯一非波士頓出生。

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