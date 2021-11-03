回歸原始生活！肌壯男「吃睪丸、肝臟」獲新生　血色生肉拿起來啃

▲美國男子布萊恩食用生肉、睪丸。（圖／翻攝自Instagram@liverking）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名年約40多歲的男子布萊恩（Brian Johnson），他有著壯碩的身軀與六塊肌，不過他在過去20年來遵守「9大條祖訓」，不僅規範自己要有正常作息、嚴格的運動鍛鍊，在飲食上也下足功夫，除了吃營養的應季蔬果，甚至還得吃生肉、食用動物的肝臟與睪丸，回歸原始人類的生活，而這一切都與他兒子有關。

根據《太陽報》（The Sun），布萊恩20多年來素有「肝臟大王」的稱號，他長年生活在野外、食用應季蔬菜水果與灰色生肉，讓自己回歸幾個世紀以前原始人類的生活，而他經常上傳自己食用生肉、動物內臟、睪丸的照片與影片，堅信「吃哪補哪」的信念，透過食用各種不同的動物部位，來使自己的身體健康達到最佳狀態。

20多年前的布萊恩原本過著平凡無異的現代人類生活，過去也接了很多門生意，實現自己的「美國夢」，然而他發現家中的孩子們與現代文明社會接觸越多後，卻開始出現過敏等症狀，不僅常生病、身體狀況也愈來愈差，在戶外時甚至得到蕁麻疹，且和家裡的狗狗互動時過敏症狀加劇，導致呼吸急促、眼睛浮腫、狂流鼻涕。

最後，布萊恩的孩子甚至一度停止呼吸。

布萊恩受訪時表示，「還好我們很幸運能即時趕到醫院，為人父母的我和妻子決定直球面對問題，首先我們從生活中消除加工食品的存在，遵循祖訓食用應季蔬菜水果，並食用動物從鼻子到尾巴的部位，包括最營養的部分－肝臟。」

布萊恩透露，在改變生活型態與作息後的短短2周，他與妻子發現孩子們的身體狀況開始出現驚人變化，這讓他們下定決心，每天都要吃一磅肝臟，特別是食用動物睪丸。

不過報導引述英格蘭國民保健署（NHS）的建議，為避免生病，在食用任何肉類前都必須徹底煮熟，否則吃生肉就得冒著感染沙門氏菌、大腸桿菌、李斯特菌的風險，這些細菌在肉類被煮熟時就會消滅；若食用腐爛的肉，更可能會引起食物中毒，其症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉。

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