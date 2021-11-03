快訊／新紐約市長出爐！　前警察局長成為「史上第2位非裔市長」

▲前紐約市警察局長的亞當斯（Eric Adams）成為史上第2位非裔紐約市長。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約市2日進行市長選舉，根據《美聯社》報導，選前聲勢極高、曾任紐約市警察局長的亞當斯以74％的得票率，擊敗共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa），成為史上第2位非裔紐約市長。

根據《今日美國》報導，現任布魯克林區長的亞當斯為民主黨籍，他將於明年1月1日接替任期於12月31日結束、第2度擔任紐約市長但聲勢直直落的白思豪（Billde Blasio）。溫和派的亞當斯6月在民主黨初選中，擊敗較為激進的競爭對手，並贏得布魯克林區和皇后區的低收入族群、非裔和拉丁裔族群的支持。

▲亞當斯（右）擊敗共和黨候選人斯里瓦（左）成為新任紐約市長。（圖／路透）



現年61歲的亞當斯就出生於布魯克林區的貧困家庭，並自小在皇后區長大，父親是肉販，母親是清潔婦；他在青少年時期被拘留時遭到警察毆打，讓他立志想成為一名警察。不過，他對警界的立場比其他民主黨人更溫和，雖然支持削減預算，但認為不需要將警察部門「平民化」，也支持在某些特定情況可攔截搜身。

亞當斯的政見著重於公共安全，他也承諾會任命紐約史上第一位女性警察局長。亞當斯的任務還包括率領紐約重振疫情後經濟，監管全美最鉅額市政預算、最龐大警察部隊與公立學校系統；紐約市長常被形容為美國第二困難職務，僅次於美國總統。

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