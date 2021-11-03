助台防禦中國入侵　美參議員提「武裝台灣法案」

▲美國參議員霍利提出「武裝台灣法案」，以強化台灣防禦中國入侵能力。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓2日專電

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）今天提出「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act of 2021），以強化台灣防禦中國入侵能力。這項法案主要是為台灣安全援助計畫每年提撥30億美元預算，加速台灣部署不對稱防衛能力。

霍利今天發出新聞稿表示，「武裝台灣法案」將確保台灣擁有能夠阻止中國入侵所需的不對稱防衛能力，讓台灣能在嚴峻的未來，為做出艱困抉擇做好保衛自己的準備。他表示，美方應竭盡所能協助台灣強化自身防禦。若中國近來的行動向全球傳遞了什麼，那就是北京將不遺餘力地尋求主宰印太地區，乃至全世界，「我們不能讓他們得逞」。

「武裝台灣法案」將要求美國國防部長規劃台灣安全援助倡議（Taiwan Security Assistance Initiative），並於2023至2027財政年度每年為這項倡議撥款30億美元資金。這項資金將用於為台灣提供設備、培訓與其他支持，以加速台灣部署延遲、削弱和阻止中國入侵台灣所需的不對稱防衛能力。

這項倡議的援助條件是台灣在不對稱防衛能力的投資與美國相匹配，增強國防支出以使台灣盡快獲得不對稱防衛能力，並實施國防改革，特別是後備力量方面。同時，以出售、租賃或其他方式提供台灣常規武器，應以為台灣部署可靠的不對稱防衛能力進展為條件。

新聞稿表示，台灣海峽軍事平衡正在迅速惡化，中國可能實際入侵並奪取台灣控制權的擔憂也在上升，要減緩甚至阻止或逆轉這種情況的最有效方式之一，是加速台灣部署具有成本效益和彈性的不對稱防衛能力。

新聞稿指出，美方協助台灣加速部署不對稱防衛能力所提供的任何援助，應以台灣的國防開支、採購與改革相關的關鍵步驟為條件，美國未來對台灣的任何常規武器銷售都應取決於台灣在部署可靠的不對稱防衛能力取得進展而定。