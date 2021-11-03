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《金融時報》：中國恐爆發「西方企業主管」出走潮　

▲▼美中,金融,貿易,美金,美元,外資,市場,美國,中國。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲「金融時報」報導，中國恐爆發西方企業主管出走潮。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社北京2日綜合外電報導

英國「金融時報」報導，美國在中國最大商業遊說團體的負責人警告，在中國國家主席習近平加強防疫管制之際，恐爆發西方企業主管出走潮，離開全球最大消費者市場中國。

在中國致力消除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情策略下，北京已實行逾18個月的嚴格邊界安全措施，包括為期3週的隔離措施，且更少對商務人士及其家屬核發簽證。

在全球其他國家重新開放之際，中國未清楚提及結束防疫管制的策略，美國商業領袖警告北京，這恐怕會導致外國人士加速離開中國。中國境內有愈來愈多外國商務人士將在未來數個月離職，上海美國商會會長季愷文（Ker Gibbs）及北京中國美國商會總裁畢艾倫（Alan Beebe）是其中之一。

季愷文是旅居中國的資深商業人士，將比原本計畫更早卸下他的職務。他表示，「由於中國人民辛勤工作及創業精神，中國已快速發展，（但）對外界的開放確實也扮演要角。」

季愷文指出，自爆發COVID-19全球大流行以來，商務主管及其家人出入中國變得極為困難。他表示，除了在中國的外籍人士變少，「外國學生幾乎全面減少」，這對「人與人的交流」是另一項衝擊，「人與人的交流」是數十年來美國與中國的重要外交支柱。

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