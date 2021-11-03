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美國在人們心中的評價！　皮尤調查17國1.8萬人結果出爐

▲▼美國總統就職典禮。（圖／路透）

▲美國總統就職典禮，拜登上任後明顯挽回美國聲譽。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

民調機構皮尤研究中心1日公布一份調查報告，主題是美國在人們眼中的評價，針對美國在內全球17個發達經濟體進行調查，結果顯示超過7成的人認為美國的科技和娛樂文化是最好的，或至少高於全球平均；然而許多人也看到美國社會體制的缺點，其中最明顯的就是醫療保健系統。

根據《德國之聲》報導，皮尤研究中心此次調查的17個發達經濟體分別為美國、加拿大、希臘、西班牙、義大利、比利時、法國、英國、荷蘭、瑞典、德國、台灣、韓國、澳洲、紐西蘭、新加坡和日本；共1萬8850名成年人受調，其中2500人來自美國。

人們對於美國的評價好壞參半，針對美國以外的16國進行的調查中，認為美國科技頂尖或高水準、美國娛樂文化最強，以及美國軍事力量最強的人都超過70％，而美國大學水準也廣泛受到肯定。

對美國生活水平的看法則相當分歧，台灣、韓國、西班牙和希臘受調者中過半人認為美國生活高於平均水準或最好，但瑞典、荷蘭和澳洲則有逾40％的人認為美國低於發達經濟體水平，甚至是吊車尾。

此外美國醫療保健系統，以及處理疫情的方式也多被批評；美國民權現狀、種族歧視也抱持負面看法居多。至於「美國是否為民主典範」的問題，16國中只有17％的受調者認可，高達57％的人則認為「過去曾經是，但近年來已經不是了。」

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