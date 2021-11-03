澳洲4歲女童失蹤18天奇蹟獲救！　警方破門逮捕1男嫌

▲警方已尋獲史密斯。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲4歲女童史密斯（Cleo Smith）於10月15日和家人去海邊露營，隔天早上卻人連睡袋一起不見，警方隨即展開大規模搜索。18天後警方來到鄰近海灘的小鎮卡納文（Carnarvon），強行撞開一處上鎖的房屋後，終於找到還活著的史密斯，並且逮捕一名男性嫌犯。

BBC報導，史密斯一家人事發前在卡納文附近一處珊瑚海岸露營，10月16日上午卻發現女童整個人連睡袋一起不見；警方之後在搜救人員和私人直升機的協助下，開始搜索海岸線附近的房屋，並且祭出75萬美元（約新台幣2089萬元）獎金，希望民眾通報女童的下落。

經過18天的搜索後，警方鎖定卡納文一處上鎖的房屋，3日凌晨一點帶隊破門而入後，在其中一間房間找到史密斯，她還活著。西澳大利亞洲副局長布蘭奇（Col Blanch）在聲明中表示，警方發現女童後將她抱在懷裡，問她「妳叫什麼名字」，女童回答「我是史密斯」。

▲史密斯失蹤18天後重回父母懷抱。（圖／取自Western Australia Police Force）

如今女童已經重回家人懷抱；布蘭奇表示會在接下來幾天發表更多與案情有關的進展，目前警方已逮捕一名男性嫌犯，但沒有透露進一步的細節。

案發期間澳洲總理莫里森（Scott Morrison）人在歐洲參加第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），破案時他已在回程的飛機上，他發布推文表示史密斯獲救「是一個很棒而且讓人鬆一口氣的新聞。」