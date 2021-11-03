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上酒店被老婆怒鎖貓籠20小時　人夫留4星心得：很堅固

記者黃翊婷／綜合報導

日本網友近日發現，一名暱稱為中村的人夫聲稱上酒店被老婆抓包，遭關進高178公分的3層貓籠長達20小時，事後還在拍賣網站留下4星好評，理由是做工精良、很堅固，讓他無法逃脫，因此被封為「雖然充滿悲傷但很可靠」的最佳評論。

日本人夫上酒店被老婆關進貓籠20小時。（圖／翻攝自日本亞馬遜網站）

▲中村自曝被老婆關進貓籠，掀起日本網友正反意見熱議。（圖／翻攝自日本亞馬遜網站，下同）

這為中村先生在評論中提到，自己用工作當藉口晚歸，實際上是跑去酒店消費，結果被老婆抓包之後，竟然遭關進一個3層貓籠中，還上鎖，而且籠子做工精細很難破壞逃脫，「不論是多狂野的貓，相信牠也逃不掉」；另外，他也提到，這個籠子有足夠的空間讓貓咪活動，畢竟一個成年男子也可以待在裡面長達20小時，「產品很棒，但我不想再進去一次，所以只給4顆星。」

這則評論是在今年1月20日出現於日本亞馬遜網站，有100名用戶認為這則評論很有幫助，該項商品是一個長寬高分別為63公分、93公分、178公分的3層貓籠。日本網友在10月30日意外發現這則神奇的回饋，於是截圖轉發到社群平台討論，並調侃這是「雖然充滿悲傷但很可靠」的最佳評論。

其他網友看到截圖也紛紛留言表示誇張，「上酒店確實不太好，但老婆也太恐怖」、「這個是犯罪吧」、「到底是怎麼塞進去的」、「他可能坐在第一層跳台度過這20小時」；還有網友根據貓籠的尺寸推算，如果中村說的都是事實，那他的身高可能只有165公分，「應該是一名身材矮小的成年男性吧。」

▼貓籠的高度為178公分。

日本人夫上酒店被老婆關進貓籠20小時。（圖／翻攝自日本亞馬遜網站）

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