東京小丑男案發前影片曝！　澀谷閒晃1小時後捅人縱火釀17傷

記者張靖榕／綜合報導

日本東京都京王列車萬聖節當天（10月31日）發生無差別攻擊事件，打扮成小丑男的24歲無業男子服部恭太，在車廂內持刀捅人縱火造成17名旅客輕重傷，如今他犯案前的身影也被發現出現在一則YouTube影片中，當時已「完裝」成小丑男的他，走在澀谷街頭與人群錯身而過時，還調整了領帶結。

▲「小丑男」服部恭太案發前影像曝光。（圖／翻攝自YouTube）

旅居日本9年的YouTuber沙莫夫（Dmitry Shamov）1日上傳萬聖節當天的影片，由於萬聖節是每年澀谷的重頭戲，所有喜愛夜晚、派對和熱鬧的年輕男女都會在這天變裝來到澀谷狂歡，沙莫夫因此特別拍攝一段影片，但在1分33秒處時卻出現一個人的身影。

當晚稍早還沒有多少人知道服部恭太是誰，也不知道他會做出什麼恐怖的事情來，正當沙莫夫經過澀谷人潮擁擠的入口時，服部恭太意外出現在他的鏡頭前，身穿小丑裝、戴黑色口罩，左手拿著瓶子，右手正在調整他的領帶，獨自一人。

▲網紅沙莫夫意外錄下服部恭太案發前身影。（圖／翻攝自YouTube）

短短6到8秒的時間，沙莫夫在不知情的情況下拍到了兇手犯案前的畫面，事發後沙莫夫在Instagram發文表示，「我在案發前一個多小時意外拍到罪犯身影」。

服部恭太在當天稍晚搭上京王列車，並在晚間8點多左右作案，先是抽出長刀刺進鄰座的72歲乘客右胸口，接著追趕人群，潑灑油液縱火，導致該名長者情況危急緊急送醫，另有16名乘客受傷。