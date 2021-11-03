　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

COP26對抗氣候變遷「是場足球賽」　英相強生：人類1比5落後

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英相強生以足球賽比喻人類目前對抗氣候變遷的進度。（圖／路透）

文／中央社格拉斯哥2日綜合外電報導

英國首相強生今天表示，在為期兩天的COP26領袖高峰會後，人類在對抗氣候變遷上開始起而追平比數，但警告說，人類仍有「很長的路要走」。

在高峰會就甲烷排放、終結森林濫伐及資助窮國做出新的承諾，以避免全球暖化最壞的情況發生後，強生對聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）達成協議審慎樂觀。

強生在羅馬20國集團（G20）領袖峰會結束後來到蘇格蘭格拉斯哥，他在取道前往義大利時告訴記者，如果對抗氣候變遷是場足球賽，人類目前是以1比5落後。

強生在記者會表示：「如今我認為你可以說…我們已追回一球，甚至兩球，我認為我們有辦法踢進延長賽。」

但是隨著各國領袖離去，留下他們的代表協商敲定氣候協議細節，強生表示：「仍有很長的路要走。」

強生特別提及，日本承諾在未來5年額外提供100億美元，挹注富國資助窮國基金。

富國2009年承諾每年替窮國籌募1000億美元資金來因應氣候變遷，但在2020年截止日期前仍短少200億美元。上週，在更新時程表之後，富國擬定出的計畫是要等到2023年才能達到目標。

格拉斯哥會議的首要目標是將全球氣溫升幅控制在只比工業化以前的時代高出攝氏1.5度以內，較2015年巴黎氣候協定（Paris Accords）呼籲將全球平均升溫控制在攝氏2度內更具企圖心。

強生強調，這兩個數字之間的差異，對較小島國「實際上是攸關生死」。

強生將比喻由足球賽轉為驚悚電影。他表示：「末日鐘仍在滴答響個不停。但是我們的拆彈小組已在現場，他們正著手剪斷炸彈線…我希望剪斷一些對的線。」

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
首波最強「12°C冷氣團」恐襲時間曝　濕冷凍台三溫暖
首例！男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲90萬元救濟金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臉書宣布移除臉部辨識系統　原因曝光！預計12月完成

美CDC顧問建議「5歲至11歲兒童」接種BNT疫苗　最快周三開打

COP26對抗氣候變遷「是場足球賽」　英相強生：人類1比5落後

老公狂升遷出差　人妻自白「偷情他的老闆」：我們才有更多時間

氣候峰會新成果　「全球甲烷承諾」近90國加入

特斯拉軟體出包　在美國召回近1.2萬輛車

快訊／印尼塔寧巴群島外海　遭規模5.8強震襲擊

東京小丑男澀谷路口閒晃！他「意外拍到畫面」嚇傻：悠閒整理領子

阿富汗軍醫院爆炸「19死50傷」　塔利班發言人：攻擊者已全部擊斃

打完「2劑疫苗」旅客入境印尼　隔離期再縮為3天

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

天心使喚「最萌小助理」按摩遭白眼XD　他「隨時On call」還帶她去片場..超Q

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

臉書宣布移除臉部辨識系統　原因曝光！預計12月完成

美CDC顧問建議「5歲至11歲兒童」接種BNT疫苗　最快周三開打

COP26對抗氣候變遷「是場足球賽」　英相強生：人類1比5落後

老公狂升遷出差　人妻自白「偷情他的老闆」：我們才有更多時間

氣候峰會新成果　「全球甲烷承諾」近90國加入

特斯拉軟體出包　在美國召回近1.2萬輛車

快訊／印尼塔寧巴群島外海　遭規模5.8強震襲擊

東京小丑男澀谷路口閒晃！他「意外拍到畫面」嚇傻：悠閒整理領子

阿富汗軍醫院爆炸「19死50傷」　塔利班發言人：攻擊者已全部擊斃

打完「2劑疫苗」旅客入境印尼　隔離期再縮為3天

日本「首相筆記本」大熱賣！8款推薦可以隨身攜帶　完全不佔空間

民進黨擬徵召林靜儀出戰中二　立委補選重要時程完整看

10點開搶！12歲↑可預約BNT　下午2點AZ接棒「滿50歲都可選」

臉書宣布移除臉部辨識系統　原因曝光！預計12月完成

美CDC顧問建議「5歲至11歲兒童」接種BNT疫苗　最快周三開打

惡霸犬瘦到皮包骨險喪命！飼主欠租跑路　狠心綁牠獨留陽台

急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　首波冷氣團恐襲！先濕再乾

COP26對抗氣候變遷「是場足球賽」　英相強生：人類1比5落後

老公狂升遷出差　人妻自白「偷情他的老闆」：我們才有更多時間

陸媒瘋傳「台灣人準備防彈衣」：怕戰爭爆發　搶囤戰時物資影片曝

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

國際熱門新聞

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

印度神童預言全球「7大危機」

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

老公狂升遷　人妻：我偷情他老闆

埃及男街頭揮刀「斬首」　淡定拎起頭顱散步離開

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

東京小丑男澀谷路口閒晃！他意外拍到嚇傻

重考不及格女大生慘死　發現分數搞錯

敘利亞難民學校募款助台買疫苗　8歲童捐出珍藏1歐元

最強美景肯德基在埃及　美女旅行家：太荒謬

9歲小妹被逼嫁大叔　塔利班回應

歐洲議會團明抵台訪問　首次官方訪團意義重大

大學宿舍淪情慾極樂場！走廊聽見激情呻吟

即／印尼塔寧巴群島外海 遭5.8強震襲擊

更多熱門

相關新聞

氣候峰會新成果　「全球甲烷承諾」近90國加入

氣候峰會新成果　「全球甲烷承諾」近90國加入

拜登政府一名高階官員表示，近90國加入美國和歐洲聯盟為首的一項協定，目標是在2030年以前，將全球甲烷排放量降至比2020年水準減少30%，以對抗氣候變遷。

期待COP26導正碳淨零的「虛浮」

期待COP26導正碳淨零的「虛浮」

水電工偷裝監視器　顧客洗澡被看光

水電工偷裝監視器　顧客洗澡被看光

重考不及格女大生慘死　發現分數搞錯

重考不及格女大生慘死　發現分數搞錯

南韓2030碳排減4成！文在寅推兩韓合作

南韓2030碳排減4成！文在寅推兩韓合作

關鍵字：

COP26氣候變遷英國首相強生Boris Johnson

讀者迴響

熱門新聞

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

首波冷氣團恐襲　凍台三溫暖探12°C

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

印度神童預言全球「7大危機」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

正妹當情婦逼退正宮　結局卻超慘

快訊／台南安平港驚見赤裸女浮屍　民眾嚇傻報警

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

男團被爆4P影片「3成員共戰1女」！喊公司口號暴露身分

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面