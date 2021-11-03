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氣候峰會新成果　「全球甲烷承諾」近90國加入

▲▼拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登2日宣布，有近90國加入「全球甲烷承諾」。（圖／路透）

文／中央社

拜登政府一名高階官員表示，近90國加入美國和歐洲聯盟為首的一項協定，目標是在2030年以前，將全球甲烷排放量降至比2020年水準減少30%，以對抗氣候變遷。

路透社報導，這項聯盟將在今天稍晚正式推出。

甲烷是僅次於二氧化碳的第2大溫室氣體。甲烷吸熱能力高於二氧化碳，在大氣中分解的速度也較快，這意味減少甲烷排放，能對抑制全球暖化產生快速影響。

「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge）於今年9月首次宣布。根據拜登政府官員，全球甲烷排放量前30大國家當中，半數已經加入。

今天將公布的新簽署國包括巴西，巴西為全球5大甲烷排放國之一。

同為全球5大甲烷排放國的中國、俄羅斯和印度都尚未簽署這項協定。根據路透社先前的報導，這些國家都被列入參加這項協定的目標名單中。

這項協定9月首次公布時，簽署國家並不多，美國和歐盟想方設法讓全球甲烷排放大國加入這項協定。

在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）之前，美國和歐盟透過最後外交手段推動下，上週為止也只有約60個國家簽署。

儘管這並非聯合國正式談判的一部分，「全球甲烷承諾」仍可能是COP26最重大的成果之一，因為這項協定對延緩災難性氣候變遷的發生具有潛在影響力。

 

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