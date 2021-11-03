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東京小丑男澀谷路口閒晃！他「意外拍到畫面」嚇傻：悠閒整理領子

▲東京小丑男 陽光照曝光。（圖／翻攝自推特、嫌犯臉書）

▲東京小丑男服部恭太。（圖／翻攝自推特、嫌犯臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本東京地鐵京王線10月31日萬聖節晚間，發生隨機殺人、縱火事件。24歲的嫌犯服部恭太持刀在電車上砍人放火，造成17人受傷，引起社會關注。對此，一名住在日本的網紅意外發現，他萬聖節隨手錄的影片中，意外拍到服部恭太的身影。

Shamov Dmitry在日本生活超過10年，平時擔任網紅、部落客及記者為生；他10月31日前往澀谷拍攝時，意外拍到服部恭太拿著保特瓶、正在過路口的畫面（1分34秒至1分38秒處），且服部恭太邊走邊整理領口，看起來情緒非常鎮定。

▼「小丑」服部恭太作案前的畫面，意外被網友捕捉。（圖／翻攝Шамов Дмитрий YouTube）

▲▼「小丑」男隨機殺人釀17傷　案發前澀谷閒晃影片曝光。（圖／翻攝Шамов Дмитрий YouTube）

回顧案情，服部恭太10月31日晚間穿著小丑服裝，手持30公分的長刀，在電車上砍人，導致一人右胸被刺穿重傷；另外，服部恭太也在電車上縱火，讓乘客紛紛逃竄，他則悠閒的坐在電車內抽煙，等待警方逮人。

服部恭太被逮後供稱，他6月開始工作不順，當時就策劃要進行大規模的殺人計畫，直到8月看到小田急線隨機砍人事件，才決定模仿，希望被判處死刑。

綜合日本媒體報導，服部恭太的友人透露，服部恭太過去一名非常普通、開朗的學生，沒想過他會犯下如此殘忍的案件，推測是他的女友嫁給別人，加上在漫畫咖啡廳偷拍女客人被炒魷魚，才導致他性情大變。據悉，目前服部恭太已被依殺人未遂嫌移送檢方。

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