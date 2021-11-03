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大便7種形狀加「1情況」　罹大腸癌風險狂飆

 

 

圖文／常春月刊

先前漫威人氣電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼近日大腸癌病世，享年43歲，驟逝消息震驚全球，英年早逝，令人不捨。腸癌發生率第一名，且有越趨年輕化趨勢，已有高達10～15%的腸癌罹患者發生在50歲之前，因此腸道健檢年齡勢必要提早。

糞便潛血篩檢　50歲前就該做

目前政府所提供的腸癌篩檢—糞便潛血，僅供50歲以上者每2年1次。肝膽腸胃科權威、聯安預防醫學機構、聯安診所院長鄭乃源醫師強調，糞便潛血篩檢其實僅是抽入場券的概念，並非診斷，對於腸癌的預防篩檢仍不足；此外，目前政府僅能提供50歲以上者篩檢，對於腸癌年輕化趨勢難以有效遏止，更需積極主動、提早開始定期篩檢。

 

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沒有息肉≠沒有腸癌危機　定期腸鏡把關不可少

腺瘤型息肉是比較易惡化成為癌症的息肉，且現在平均每5人中就有1人有高度癌化的腺瘤型息肉。鄭乃源指出，腸癌篩檢目前最有效的方式就是直接做大腸鏡檢查，透過大腸鏡偵測出異常的息肉，在息肉可能癌化前就將其移除，即能達到預防醫學的功效，因此若能定期做腸鏡，掌握偵測到小息肉的時機，就能降低罹患腸癌風險。

但鄭乃源特別說明，雖然國外研究顯示有超過8成的腸癌是由腺瘤型息肉演變而來，但不可忽視的是仍有近2成的腸癌屬原生癌，此類型癌症並非以息肉型態出現，而是一生成即為癌症，因此更是需要透過定期且仔細的腸鏡篩檢才能掌握。

 

 

 

腸癌年輕化　留意日常排便狀況、型態

臨床上，也曾出現30歲年輕的腸癌個案，鄭乃源提及，現代人從小就吃太好、動太少，過於西化的飲食習慣和不良生活形態，讓罹患腸癌風險當然較過去來得高。因此建議從30歲起，就應安排第一次完整腸胃道篩檢，包含糞便潛血檢驗、腫瘤標記(CEA)、大腸鏡檢查、胃鏡檢查，並視報告結果定期做篩檢，養成健檢的習慣。

另外，平常就應該注意自己的排便狀況、排便型態，大腸中長了腫瘤或是大顆息肉，會使內腔變狹窄，而造成便秘問題，若同時出現紅色血便的狀況，則很有可能是罹患「大腸癌」，也可參考布里斯托大便分類法(Bristol stool scale)，為自己的腸胃做初步把關：

 

 

 

最重要的是，日常飲食習慣的調整，平日應攝取足夠的膳食纖維，喝1500cc以上的水，肉類以魚肉、雞肉等白肉為主；多吃堅果、豆類及水溶性纖維，有助於軟化並帶出腸道死角的糞便，維持腸道健康。

延伸閱讀：

·痔瘡與大腸癌的血便如何分辨？ 不要見血才就醫！出現這些附加症狀別輕忽
·大腸鏡檢查前，低渣飲食該怎麼吃？ 醫師完整圖解哪些食物可吃

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