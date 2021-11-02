歐洲議會團明抵台訪問　首次官方訪團意義重大

▲歐盟議會代表團將在3日首度抵台訪問。（圖／路透）

中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電

歐洲議會史上首次官方代表團明天將抵達台灣訪問，議員大陣仗來台交流辨別及抵抗虛假訊息經驗，官方性質及與台交流意義重大。

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）在10月決定派出代表團訪問台灣，這次由委員會主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）率團，於3日早上抵達台灣訪問數天，此行包括7名議員及助理人員共10餘人。

繼近日法國參議院啟動官方代表團來台訪問後，歐洲議會特別向中央社表示，此前尚未有歐洲議會的官方代表團訪問過台灣。意即這次是歐洲議會首次官方正式訪問團，意義重大。

「外國干預歐盟民主程序特別委員會」是歐洲議會所屬非常設性質的「特別委員會」，於2020年9月正式運作，有33名議員，以應對外國干涉歐盟與各成員國選舉，特別在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延全球期間，俄羅斯和中國針對疫情在歐盟及全球進行有影響力的假訊息宣傳活動時，INGE將提出可能需要採取立法的行動。

對於歐洲議會代表團赴台訪問，外交部發言人歐江安今晚答覆中央社記者詢問時低調表示，外交部會適時說明。

行政院長蘇貞昌明天下午將在行政院接見歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪團。

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