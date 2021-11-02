基隆夫妻停車被趕！「桶子頭男」嗆砸車：停久了就我的啊

▲基隆一對夫妻停到鄰居常停的位置，竟被嗆「看一次砸一次」。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

基隆一名女網友表示，她和先生將車停在住處附近的空位，沒想到立刻聽到有人大喊她們的車牌，且打電話要求移車，事後先生疑問是否為私人土地，沒想到對方竟嗆「停久了就是我們的啊」，讓原PO傻眼。影片曝光後，網友直呼「找里長申請畫紅線，大家都不要停！」

女網友表示，她們將車停在住處樓下的位置，沒想到突然聽到兩名男子大聲唸出自己的車牌號碼，隨後手機竟接到對方要求移車的電話，而她的丈夫也乖乖下樓去移車，並詢問兩名黑衣男說，「這是私人土地嗎？」質疑為何沒畫格子或貼告示牌。

▲▼頭戴桶子的男子理直氣壯地表示，車位停久了就是他們的。（圖／東森新聞）



對此，頭戴桶子的男子立刻回說，這邊是私人土地，一直都是他們停車的位置，甚至揚言以後看到原PO夫妻的車就會砸，「（叫警察來）可以啊，你可以叫拆除大隊來拆啊！」原PO丈夫再問「你說那邊是你的位置，為什麼是你的位置？」

「停久就是我們的啊！」桶子頭男立刻回應表示，他們在那邊停就是他們的，正想要繼續跟原PO老公爭論時，馬上被另名黑衣男拉走，而這些過程都被原PO在住處陽台以手機錄下，並報警備案。對此，警方表示，該處大家都可以停車，但附近監視器很少，要小心自保，以免被砸車。

網友看完紛紛留言，「很多就是這樣子，空屋門口停久了就變自己家的，還放路障」、「警方都說了，附近監視器少，懂的人應該知道怎麼做」、「不是只有基隆，全台灣都有，超不爽。最近新買車，就碰到這種佔久了就據為己有的鄰居」、「我去你家門口坐，坐久了整棟也變我的，是不是這樣」、「我去基隆也遇過這情形～1樓住戶好幾個衝出來說位子是他們在停的，真是團結」、「他頭上帶的東西很像海綿寶寶裡的幫派帽，毛毛朋友幫」。

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