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夜響敲門聲　她往防盜貓眼一看「左眼被射爆」謎樣槍手逃亡中

▲▼貓眼,防盜孔。（圖／pixabay）

▲紐約市一名女子透過大門上的貓眼往外看，竟遭射中左眼。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約市發生一起恐怖意外，一名37歲女子晚間獨自待在公寓裡，卻突然聽見敲門聲，她應門之前，透過門上「貓眼」（peephole）往外看，想要知道拜訪者是誰，未料卻遭射中左眼。據悉，身分不明的槍手仍未落網，而警方目前也尚未鎖定或逮捕任何涉案人士。

ABC、《紐約郵報》等外媒報導，本案發生於1日晚間7時40分左右，受害者住在公寓14樓，她的左眼被擊中，緊急送醫後仍未脫險，但目前狀況相對穩定。

警方尚未透露，受害者是被子彈還是流彈擊中，也不清楚嫌犯身分或犯案動機。但是，他們認為，槍手的目標不是37歲女，可能是曾與該女同住的家人或親戚，或者另有其人。

▲▼貓眼,防盜孔。（圖／pixabay）

▲貓眼能夠讓屋內的人不需開門，觀察屋外狀況，進而保障安全。（圖／免費圖庫pixabay）

55歲鄰居馬丁內茲（Hector Martinez）住在13樓，他當時聽見一聲槍響與一名女性尖叫，「她喊著『打911！打911！』這真是太瘋狂了，這棟公寓從沒發生過這種事情。」

另一名鄰居表示，她很震驚竟然有人傷害這名住戶，「她在這裡住了18年，從來沒有發生這種事。她有一對雙胞胎兒子，才剛滿1歲。她是個很好的人，認真上班，認真照顧孩子。」

 

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