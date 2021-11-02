夜衝鄰國狂捅親女17刀！狠父以為房子被賣動殺念　怕死不了再補刀

▲馬來西亞一名父親因為誤會女兒害他無家可歸，竟連夜衝到新加坡殺女。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞65歲男子蘇亞三因誤會已移居新加坡的女兒要將馬來西亞的房子賣掉，害他無家可歸，氣得提刀從馬來西亞騎機車到新加坡，狂捅女兒17刀，欲將親生女兒殺死洩憤。2021年11月2日，被控「企圖謀殺」和「持有危險武器」的蘇亞三在新加坡高等法庭認罪。

據《聯合晚報》報導，蘇亞三在妻子於1992年病逝後，就一直和5個孩子非常疏離。2000年，他以大女兒蘇雪蓮的名義在新山（Johor）買房，而房貸則由大兒子蘇志勝負責繳付。不過，由於蘇亞三經常會到回去添亂，因此蘇志勝在2016年便將門鎖換掉，不讓蘇亞三回家。

2020年1月16日，被同居女友趕出家門的蘇亞三無處可去，又見以蘇雪蓮名義買下的房子正在裝修，以為蘇雪蓮想將房子賣掉，害他無家可歸，一怒之下便決定連夜直衝新加坡，將蘇雪蓮殺死再跳樓自殺。1月17日凌晨3點56分，蘇亞三連夜騎機車橫跨新柔長堤，來到蘇雪蓮的住處附近埋伏。

清晨5點，當蘇雪蓮獨自走到公車站時，蘇亞三拿出長約10公分的刀子，邊喊著「你們把我害得好慘」，邊提刀衝向蘇雪蓮對準女兒的頸項猛刺。蘇雪蓮拼命掙扎，才讓刀子刺在她的左肩、左胸和背部。刺了數刀後，蘇亞三見動靜太大，附近已有居民被驚動，掉頭趕緊離去。

不過走了幾步後，他見女兒還未斷氣，堅持在路旁求救，便喊了句「你還沒死？那我會死！」，然後再次持刀攻擊蘇雪蓮，直到女兒嘴角流血後，才跳上機車逃離現場。蘇亞三前後一共捅了蘇雪蓮17刀，幸好未傷及要害。蘇雪蓮在接受物理治療後已恢復日常生活的活動的能力。

檢方以「企圖謀殺」和「持有危險武器」2宗罪對蘇亞三提出告訴，新加坡高等法庭於2021年11月2日審理此案，蘇亞三也當庭認罪。當地媒體報導，蘇亞三將於11月5日被判刑，他可能會被判處最高20年的監禁、罰款，或兩者兼施。

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