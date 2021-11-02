東京小丑男「反差陽光照」曝！女友嫁給別人　乖乖男性情大變

▲嫌犯疑似是遭到女友狠甩，才會徹底性情大變。（圖／翻攝自推特、嫌犯臉書）



記者王佩翊／編譯



日本東京地鐵京王線10月31日萬聖節晚間發生一起隨機砍人事件，嫌犯身穿小丑裝扮，手持30公分長刀攻擊同車乘客，隨後更拿出預藏的打火機油潑灑在地並縱火。嫌犯被逮後則聲稱，犯案動機是因為自己想要被判死刑，甚至還狂言，沒能按照計畫殺更多人「很後悔」。如今有日媒挖出嫌犯過去的照片，陽光笑容與兇殘行徑簡直判若兩人。



根據《富士新聞網》、《文春online》報導，24歲的嫌犯服部恭太31日持刀在京王線電車上持刀砍人縱火，一共造成17人受傷，其中一人更是被刀刃刺中右胸重傷。服部被逮後供稱，自己6月開始工作不順，從那時候起就在謀策大型殺人計畫，隨後便看到8月的小田急線隨機砍人事件，因此便參考該案件，挑在萬聖節人最多的時候犯案。



服部恭太時期的友人對此則深感震驚，他們表示，服部以前就是一個非常普通的學生，也會很開朗地和別人打招呼，完全無法想像竟然會犯下如此殘忍的案件。服部的同學甚至無法相信那個染著一頭金髮、在車廂內抽菸的人就是他本人。

▲嫌犯過去陽光照曝光，根本無法想像竟會犯下隨機砍人案。（圖／嫌犯臉書）



其中一名同學則透露了疑似讓服部性情大變的主因。據悉，服部恭太原本有一個交往穩定的女友，然而最後女友卻嫁給別人，讓他從此一蹶不振，甚至在當時打工的漫畫咖啡廳偷拍女客人，最後也因此被炒魷魚。有日媒挖出服部恭太過往的照片，陽光笑容讓人難以聯想到，他就是那個犯下隨機攻擊案件的「東京小丑男」。



另一方面，服部恭太事發前曾被目擊身穿犯案時的小丑服，在涉谷車站旁遊蕩。目前他已經被以殺人未遂嫌疑逮捕，並於1日移送檢方。

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