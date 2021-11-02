　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度神童預言全球「7大危機」　點名亞洲要小心！半年內難逃災禍

▲▼印度神童阿南德的預言成真。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

▲ 阿南德預告全球將面臨的7大危機。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）阿南德在最新預言中點出全球即將面臨的7大難關，依序為能源危機、極端天氣、經濟挑戰、電力短缺、供應鏈混亂、新冠疫情及飢荒，至明年5月前都不會有好轉趨勢，更點名中國、美國、歐洲及亞洲多個國家，呼籲人們提前做好準備。

阿南德10月22日的影片首先聚焦全球能源危機、極端天氣及經濟震盪，點出中國經濟放緩主因為能源、電力、供應鏈問題及恆大危機，有趣的是，這些困境都發生在9月13日以後，也就是他過去反覆提到「會發生許多變化」的日子，因為木星進入魔羯座，加上不明物體撞擊木星表面。

目前看似僅中國飽受打擊，但阿南德確信，危機影響範圍很快就會擴及全球各地，尤其供應鏈混亂將迅速加劇。這些困境預料將在12月10日後進一步升級，很快將會衝擊美國。

他也預告，極端天氣將在今冬衝擊全球，並在12月10日後加劇，帶來持續低溫及大雨，主因是未來一年許多國家進入「月亮年」，包括整個歐洲、印度及沙烏地阿拉伯等多個亞洲國家。

阿南德最後強調，上述7大危機正同時發威，很快就會重創全球，即便不是所有人都會受影響，世界主要大國也都難逃災禍，還會伴隨著飢荒、洪災等天災，料將發生在12月10日至2022年5月之間。

阿南德過去幾度預言成真，引起眾多網友關注。但台灣星座專家唐綺陽日前公開指出，她認為阿南德「非常危言聳聽」，呼籲民眾不要相信。若想確認他的預言是否精準，應親自觀看影片再判斷，而非聽信網路謠言。

►印度神童最新預言曝！年底前「2件事」衝擊全球　這4國最危險
►貨車跳出「謎樣短裙妹」畫面瘋傳　司機慘了！網崩潰：包裹黏黏的
►電鑽直插腦門！他慘遭鄰居恐怖報復　「頭破5cm大洞」終身腦損

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
台灣18歲以上「4人就1人有糖尿病」　醫提3招降風險
大學宿舍淪情慾極樂場！「呻吟聲」走廊都聽得到　韓網崩潰
海上出現神秘黑洞　網查Google地圖嚇呆：是地底入口
美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容　9年無法閉眼離世
莉婭嫁謝和弦懷孕流產！上廁所流出不明血塊
人妻摩鐵偷吃被抓包！小王開車狠撞　「抓猴親友團」5人慘噴飛
快訊／女立委抹紅選戰對手「中共操盤」　下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

夜衝鄰國狂捅親女17刀！狠父以為房子被賣動殺念　怕死不了再補刀

大學宿舍淪情慾極樂場！「激情呻吟聲」走廊都聽得到　網友超崩潰

即／阿富汗首都連2爆至少15死34傷　傳武裝份子闖入軍醫院

夜響敲門聲　她往防盜貓眼一看「左眼被射爆」謎樣槍手逃亡中

印度神童預言全球「7大危機」　點名亞洲要小心！半年內難逃災禍

拜登氣候峰會「打瞌睡30秒」　抓包影片瘋傳！川普趁機開嗆

東京小丑男「反差陽光照」曝！女友嫁給別人　乖乖男性情大變

海上出現神秘黑洞！　網友查Google地圖嚇呆：是地底入口

強力膠誤當眼藥膏　粗心爸害9歲兒「眼皮黏住」睜不開

14歲少女「刺殺老師」遭逮！　與13歲共犯對話曝光：必須砍斷動脈

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

夜衝鄰國狂捅親女17刀！狠父以為房子被賣動殺念　怕死不了再補刀

大學宿舍淪情慾極樂場！「激情呻吟聲」走廊都聽得到　網友超崩潰

即／阿富汗首都連2爆至少15死34傷　傳武裝份子闖入軍醫院

夜響敲門聲　她往防盜貓眼一看「左眼被射爆」謎樣槍手逃亡中

印度神童預言全球「7大危機」　點名亞洲要小心！半年內難逃災禍

拜登氣候峰會「打瞌睡30秒」　抓包影片瘋傳！川普趁機開嗆

東京小丑男「反差陽光照」曝！女友嫁給別人　乖乖男性情大變

海上出現神秘黑洞！　網友查Google地圖嚇呆：是地底入口

強力膠誤當眼藥膏　粗心爸害9歲兒「眼皮黏住」睜不開

14歲少女「刺殺老師」遭逮！　與13歲共犯對話曝光：必須砍斷動脈

腹脹想大號被內診！他尷尬勸：會有糞水喔　醫手指一插嘆氣了

人氣燒肉丼飯買一送一！東台灣首店　大河屋插旗宜蘭新月廣場

長虹國際秋拍 中國畫作與當代藝術同步亮相

公務人員退撫基金面臨提早破產　銓敘部：有政府不會倒

老婆產後塞奶林佑星「幫疏通」邊吸邊吐　許孟哲：初乳很珍貴！

南韓宣布「與病毒共存」鬆綁防疫　《太陽的後裔》晉久確診！

病床數「六都倒數第2」議員關切　鄭文燦：要擴增2419床

女刺青師悲坐景觀樓欄杆「腿懸空」　遭救崩潰哭「疫情毀了我」

百萬手工製限量錶「鈦」輕盈　一抵台就被藏家包了

台北華江雁鴨季今線上登場！　五大單元探索「華江三美」

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

重考不及格女大生慘死　發現分數搞錯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

男巨鵰34公分　海關認「行走的武器」

日本重啟商務客、留學生入境　觀光客再等等

超嗨萬聖啪！泡菜妹「爆乳擠屁蛋」激露點

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

陰莖大小看手指就知　出生前注定

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

馬斯克嗆聯合國：做到這件事就捐錢救飢荒

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

9歲女童跳完繩回家心碎...被迫嫁55歲陌生大叔

腿上刺大象　他穿短褲秒後悔

惡少槍殺20歲少年　主嫌父荒謬稱讚

更多熱門

相關新聞

月收65萬怎付208萬租金　美麗新淡海影城告房東盼降租

月收65萬怎付208萬租金　美麗新淡海影城告房東盼降租

新北市淡水區美麗新淡海影城，以每個月208萬餘元向宏泰人壽承租場地，但受到新冠肺炎疫情衝擊，來客人數呈現雪崩式下滑，因此對宏泰人壽提告，希望能將租金調降為每月41萬餘元。不過台北地院審理後，卻判美麗新淡海影城敗訴。

超嗨萬聖啪！泡菜妹「爆乳擠屁蛋」激露點

超嗨萬聖啪！泡菜妹「爆乳擠屁蛋」激露點

泰國重開國門「迎6600人入境」　機場擠爆

泰國重開國門「迎6600人入境」　機場擠爆

「新冠貼片疫苗」開發過程曝光！　結合高端疫苗抗原、美微針貼片打造

「新冠貼片疫苗」開發過程曝光！　結合高端疫苗抗原、美微針貼片打造

疫苗涵蓋率達8成可出國？指揮中心曝「考量條件」

疫苗涵蓋率達8成可出國？指揮中心曝「考量條件」

關鍵字：

印度神童阿南德世界疫情新冠肺炎印度印情預言

讀者迴響

熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

最後一抽國旅券！「有2組號碼」莫名崩潰

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面