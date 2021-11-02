國內最大綜合格鬥WOTD 14日回歸！　「戰鬥廚師」決戰日本好手

▲台灣最年輕職業格鬥選手青柳克明(右)。（圖／大會提供）



記者路皓惟／綜合報導

國內最大的綜合格鬥賽事品牌WOTD疫情嚴峻後重磅回歸！由中華民國綜合格鬥協CTMMAA與武界體育聯合舉辦，WOTD-ETD 06 將於14日上午10點於台北體育館登場，本次綜合格鬥主賽，重量級本土好手廖政竑將迎戰來自日本的山田二生選手。

回顧今年一月WOTD-ETD05的賽事，除了兩位保持全勝的頂尖業餘選手在『綜合格鬥』主賽中一較高下之外，還有拳技、外型都相當突出的美女選手在『鐵籠搏擊』賽事對決。這次WOTD-ETD06再度回到台北體育館，將安排更精彩的對戰組合隆重豪華登場。

▲日本格鬥好手山田二生。（圖／大會提供）



本次綜合格鬥主賽，重量級本土好手廖政竑將迎戰來自日本的山田二生選手。山田二生從小就接觸柔道，超過十年以上的經驗，曾拿下99年全國柔道錦標賽亞軍；站立技部分同樣戰績輝煌，在2019日本shootboxing職業賽中獲得勝利。目前山田二生是一名全職健身教練，無時時刻都準備好最佳肌力體能狀態備戰。

在身體素質方面，「戰鬥廚師」廖政竑也不遑多讓，正職是廚師的他在WOTD-ETD中出賽，有著輕重量級的參賽經驗並且擊倒對手。這次為了迎戰山田選手，他笑著表示『吃餐廳』，到處吃好料也是他訓練的課表之一，而特別提升重量訓練的強度也強化拳擊技巧的他，這次更升到重量級準備迎接挑戰山田。

▲翁絃迪。（圖／大會提供）



除了綜合格鬥賽事，已經舉辦第四次的「鐵籠搏擊」是以站立打擊為主的賽制，猛拳重踢的對決風格吸引了眾多立技高手與散打王參賽。綜合格鬥人氣王也是台灣最年輕職業選手「暴風小子」青柳克明，這次將迎向新挑戰,戴上大拳套改打鐵籠搏擊規則，挑戰立技戰將翁絃迪。相較於綜合格鬥，「鐵籠搏擊」的節奏更為快速，青柳克明把訓練方向調整為更多拳腳組合，而翁絃迪是金牌教練王葉豪教練的高徒，擁有深厚的散打底子，這次也準備好面對青柳克明強大的戰力。

女子組鐵籠搏擊賽事，精彩看點是由剛拿下全運會拳擊銀牌的王靖蓉，對上全中運散打金牌選手蔡欣蘋。王靖蓉先前在WOTD-ETD05吞下敗戰，這次捲土重來，是否能擊敗挾著二連勝氣勢的蔡欣蘋？更多精彩賽事將在11/14台北體育館登場一決高下！

▲蔡欣蘋(右)。（圖／大會提供）