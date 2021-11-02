雅虎宣布退出中國 ！　相關產品及服務將無法再使用

▲搜索引擎「雅虎（Yahoo）」停止在中國的產品及服務。（圖／翻攝搜狐新聞）

圖文／CTWANT

中國媒體2日報導指出，雅虎中國官網上公告，自今年11月1日起，用戶將無法從中國大陸使用Yahoo的產品與服務，不過官方表示，這並不影響Yahoo在全球其他地方的產品及服務。

除了Yahoo外，Yahoo旗下著名科技媒體Engadget也宣佈，自11月1日起，關閉提供簡體中文內容的「Engadget 中國版」，而engadgetChina新浪官方微博最新貼文也停留在10月29日，且認證標誌已變成灰色，並顯示「該企業資質未經過年審」。至於雅虎中國停止服務的理由，報導中並未提及。

雅虎曾經是全球第一門戶搜索網站，業務遍及24個國家和地區，為全球超過5億的獨立使用者提供多元化的網路服務，而中國雅虎網站於1999年9月開通，並於2005年8月由阿里巴巴集團全資收購；2013年，中國雅虎郵箱、資訊、社區宣佈停止服務，原有團隊將專注于阿里巴巴集團公益事業的傳播。

消息曝光後，網友也紛紛留言表示「昨天還可以用，今天用不了」、「當年郵箱關停，至今微博都改不了」、「九幾年上網的人，都有一個yahoo郵箱」、「雅虎的話不收也沒好下場，中國市場呆不下去」、「今天網頁突然打不開，試了幾次得到通知，以後在大陸就不能看雅虎了，這也見證歷史的時刻吧」。

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