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天災竟成「感情增溫器」　新研究：可改善夫妻失和

▲▼天災示意圖。（圖／132RF）

▲美國德州奧斯汀分校的研究小組指出，天災能暫時性的改善夫妻感情。（示意圖／132RF）

實習記者黃靜芸／綜合報導

現代人離婚率高，許多夫妻因各種問題而導致婚姻失和，一項新研究報告顯示，雖然天災會對房屋基礎設施造成可怕的破壞，卻可以使夫妻感情暫時性的增溫。

據《每日郵報》報導，美國德州大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin）的研究小組，對231對新婚夫婦進行調查，2017年的哈維颶風造成德州部分地區遭破壞，這些夫妻的感情是否因天災而有所改變。

研究發現，在颶風剛結束時，夫妻的感情顯著提升。這也讓研究人員感到驚訝，因為在之前針對日常壓力源的研究中，夫妻通常會在他們的關係中感到壓力，這會降低他們的關係滿意度。

研究人員表示，「根據之前的研究，我們希望看到的是，天災前對自己的關係感到滿意的人在天災後會更快樂，而不快樂的人會更不快樂」，但實際上，為感情越不好的夫妻，在天災過後，相較於一般夫妻，感情會更好。

研究指出，無論天災嚴重性，夫妻感情都會有明顯的改善。但研究人員補充，關係改善不是永久性的，夫妻在一年內會恢復到天災前的關係水平。

此外，研究人員說到，「天災真的能夠讓事情變清晰，當人們從日常生活中的壓力中解脫出來時，就會意識到伴侶對他們來說是多麼重要，若夫妻能以類似的方式改變他們的觀點，不必經歷天災感情就能升溫」。

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