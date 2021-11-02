泰國重開國門！首日喜迎6600人入境　安檢太複雜「機場擠爆」

▲泰國首日開放邊境，迎來逾6600名旅客，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國自11月1日起重開國門，讓來自63個國家和地區的旅客，在完整接種新冠疫苗後，免隔離即可入境泰國。在重新開放的第一天，泰國迎來了逾6600名旅客，其中以歐洲遊客居多。

綜合當地媒體報導，在泰國開放邊境的首日，有61架商業航班降落素萬那普機場，並帶來超過3000名旅客。機場經理吉蒂彭（Kittipong Kittikachorn）表示，大部分的航班都來自於歐洲，而抵達泰國的3000多名旅客中，有2300人是外國旅客，其餘則是海外歸國的泰國公民。

首架抵達素萬那普機場的是來自東京的全日空NH805航班，機上有11名外國人與32名泰國人。乘客在落地後，必須接受機場工作人員嚴格的新冠檢測，並採用泰國通行證系統所提供的QRcode來驗證文件。由於安檢程序複雜，素萬那普機場一度出現擁擠狀態，但吉蒂彭表示，他對一切進展感到十分滿意。

報導指出，泰國其他國際機場11月1日也有3613名旅客入境，讓泰國在開放首日就迎來了逾6600名旅客。交通部估計，本月將有約3260架國際航班降落素萬那普機場，載客量可達13萬5407人，而離開素萬那普機場的國際航班則為3241架，載客量為13萬5122人。

政府發言人指出，27家航空公司將於5日前，開通往返素萬那普、普吉島、蘇梅島和清邁機場的航班，並運送來自26個國家的1萬5230名旅客，「目前人在英國參加峰會的總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）已知曉重開國門的情況，並下令泰國必須讓所有旅客賓至如歸」。

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