蘋果減產iPad　日經：晶片挪作生產iPhone 13

▲蘋果公司減產iPad平板電腦，把零件挪來生產iPhone 13手機。（圖／路透）
文／中央社
日本經濟新聞（Nikkei）今天引述多個消息來源報導，蘋果公司減產iPad平板電腦，把零件挪來生產iPhone 13手機，顯示蘋果受全球晶片供應短缺影響，比預期還要嚴重。
日經在網站上報導，過去2個月iPad產量僅為蘋果（Apple Inc）原本計畫的一半，原定供給舊款iPhone的零件，也挪作生產iPhone 13之用。
BREAKING | Apple trims iPad production to feed chips to iPhone 13#Apple #iPad #iPhone13https://t.co/LLuq60IevF— Nikkei Asia (@NikkeiAsia) November 2, 2021
儘管iPhone 13產量因亞洲工廠關閉以及下半年需求上揚遭遇麻煩，拜採購能力夠大以及與晶片供應商簽訂長約之賜，蘋果對供應短缺的因應優於許多公司，第3季市占甚至增加。
日經引述不具名消息人士報導說，蘋果正把iPhone 13的生產列為最優先，部分是因為預估西方市場逐漸走出疫情之際，iPhone需求會比iPad強勁。
蘋果尚未對此報導置評。
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