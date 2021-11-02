　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蘋果減產iPad　日經：晶片挪作生產iPhone 13

▲▼iPhone 13。（圖／路透）

▲蘋果公司減產iPad平板電腦，把零件挪來生產iPhone 13手機。（圖／路透）

文／中央社

日本經濟新聞（Nikkei）今天引述多個消息來源報導，蘋果公司減產iPad平板電腦，把零件挪來生產iPhone 13手機，顯示蘋果受全球晶片供應短缺影響，比預期還要嚴重。

日經在網站上報導，過去2個月iPad產量僅為蘋果（Apple Inc）原本計畫的一半，原定供給舊款iPhone的零件，也挪作生產iPhone 13之用。

儘管iPhone 13產量因亞洲工廠關閉以及下半年需求上揚遭遇麻煩，拜採購能力夠大以及與晶片供應商簽訂長約之賜，蘋果對供應短缺的因應優於許多公司，第3季市占甚至增加。

日經引述不具名消息人士報導說，蘋果正把iPhone 13的生產列為最優先，部分是因為預估西方市場逐漸走出疫情之際，iPhone需求會比iPad強勁。

蘋果尚未對此報導置評。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
雅虎宣布退出中國！　產品服務無法再使用
20歲男遭同事「亂棒虐殺」慘死　相驗出爐
LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載
鳳梨友「私刑保母」慘了　警方喊話要辦！
台南父子收養少女當性奴！　3年性侵82次
快訊／1000元「i原券」中籤號碼出爐　2組幸運兒中獎
華航女地勤遭偷拍PO網「看了弟弟都會...」　她怒告竟慘敗
女嬰爸認動手「私刑」保母　好友鳳梨回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

9歲小妹被逼「嫁給55歲大叔」家人才有飯吃　爸心碎目送她被拖走

最新跨國民調：57%認了「美國民主不再是典範」　台人也不挺

美退役上校：美國應「派軍駐台」展現保衛決心！　他願受徵召來台

9歲女童開心跳完繩回家！下秒心碎...被迫嫁55歲陌生大叔

亞歷鮑德溫「片場曾3次走火」！　工作人員爆：劇組為省錢不顧安全

14歲女友拒絕做愛　19歲小爸爸氣炸！1月大親兒「直接丟進馬桶」

《魷魚遊戲》男星遇種族歧視！遭韓國大嬸「拿菜砸臉」：很驚訝

蘋果減產iPad　日經：晶片挪作生產iPhone 13

東京驚見10m天坑！垃圾車「瞬間卡進地底」　司機倉皇逃生

水電工偷裝監視器！顧客洗澡被看光　電腦還藏300張未成年不雅照

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

9歲小妹被逼「嫁給55歲大叔」家人才有飯吃　爸心碎目送她被拖走

最新跨國民調：57%認了「美國民主不再是典範」　台人也不挺

美退役上校：美國應「派軍駐台」展現保衛決心！　他願受徵召來台

9歲女童開心跳完繩回家！下秒心碎...被迫嫁55歲陌生大叔

亞歷鮑德溫「片場曾3次走火」！　工作人員爆：劇組為省錢不顧安全

14歲女友拒絕做愛　19歲小爸爸氣炸！1月大親兒「直接丟進馬桶」

《魷魚遊戲》男星遇種族歧視！遭韓國大嬸「拿菜砸臉」：很驚訝

蘋果減產iPad　日經：晶片挪作生產iPhone 13

東京驚見10m天坑！垃圾車「瞬間卡進地底」　司機倉皇逃生

水電工偷裝監視器！顧客洗澡被看光　電腦還藏300張未成年不雅照

台南南區清水路完成路平改善　串聯海岸風光提升觀光效益

瑞莎批全錦賽沒軟墊、裁判有問題　體操協會6點聲明：會專案處理

英系立委共提台灣新道路宣言　4個不同意肯定正確路線

退出大陸市場？　Yahoo已停止大陸產品及服務

台東慢食節獲日本優良設計獎金獎　線上頒獎肯定在地飲食慢實力

雅虎宣布退出中國 ！　相關產品及服務將無法再使用

台中社宅5千戶提前達標！盧秀燕：明年拼7千戶　落實居住正義

史上最高學歷車手！科大教授業績超夯　博士老闆疫情倒閉也淪落

連四週中獎！「這組神號」入袋3000元爽爆了

9歲小妹被逼「嫁給55歲大叔」家人才有飯吃　爸心碎目送她被拖走

邁阿密12層大廈凌晨突垂直崩塌　大樓像被切開...至少1死99失聯

國際熱門新聞

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

重考不及格女大生慘死　發現分數搞錯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

日本重啟商務客、留學生入境　觀光客再等等

男巨鵰34公分　海關認「行走的武器」

陰莖大小看手指就知　出生前注定

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

馬斯克嗆聯合國：做到這件事就捐錢救飢荒

惡少槍殺20歲少年　主嫌父荒謬稱讚

美軍核潛艇南海碰撞事故　原因出爐

閨蜜搞上尪！她見摯友女兒才知綠炸

《葉問3》施建祥在美被捕　就是他讓范冰冰消失

眼尖媽揪「臉上1異狀」　他檢查竟是癌症

腿上刺大象　他穿短褲秒後悔

更多熱門

相關新聞

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

一名網友近日猛然發現，自己新買的iPhone 13耗電超快，於是積極找出癥結點，在經過一番實測後，更直指「兇手」讓手機多出4-5倍的耗電量，他也擔心地說，「散熱差必定會影響到電池的健康度。」

蘋果隱私政策擋財路？　臉書、YT等4平台營收蒸發百億美元

蘋果隱私政策擋財路？　臉書、YT等4平台營收蒸發百億美元

蘋果「元宇宙」頭戴裝置傳明年推出！兼具AR和VR　定價昂貴估逾8萬元

蘋果「元宇宙」頭戴裝置傳明年推出！兼具AR和VR　定價昂貴估逾8萬元

逐步告別intel！蘋果官網全面下架21.5 吋iMac

逐步告別intel！蘋果官網全面下架21.5 吋iMac

拿到iPhone 13傻眼！　蘋果共同創辦人：我看不出區別

拿到iPhone 13傻眼！　蘋果共同創辦人：我看不出區別

關鍵字：

蘋果iPadiPhone 13

讀者迴響

熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

熬過50次化療…余苑綺罹直腸癌「氣色變了」曬近況

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面