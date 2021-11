9歲女童開心跳完繩回家！下秒心碎...被迫嫁55歲陌生大叔

▲塔利班接掌阿富汗以來,越來越多女孩被迫賣做童養媳,換取家人溫飽。圖為與家人住在喀布爾一處收容營的10歲女孩,非文內人物。(圖/路透)

實習記者黃品臻/綜合報導

塔利班政府接掌阿富汗以來,人道主義危機不斷加深,許多出身貧窮家庭的年輕女孩被迫「賣給婚姻」,以換取一家人的溫飽,缺乏食物和工作,使這些家庭不得不做出這樣的選擇。

據CNN報導,9歲的帕瓦娜(Parwana Malik)有雙深黑色的眼睛和紅潤的臉頰,當她和朋友們在塵土飛揚的空地上玩跳繩時,咯咯地笑個不停,然而當她回到家後,爽朗的笑聲消失了,眼前由泥牆圍成的陋室提醒著帕瓦娜,她被作為童養媳賣給了陌生人。

She was sold to a stranger so her family could eat as Afghanistan crumbles. Parwana Malik, a 9-year-old girl with dark eyes and rosy cheeks, giggles with her friends as they play jump rope in a dusty clearing. pic.twitter.com/mTNam059rI