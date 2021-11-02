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亞歷鮑德溫「片場曾3次走火」！　工作人員爆：劇組為省錢不顧安全

▲▼亞歷鮑德溫誤殺美女攝影。（組圖／翻攝自IG／alecbaldwininsta、halynahutchins）

▲《洛杉磯時報》還原了亞歷鮑德溫誤殺美女攝影的全過程。（組圖／翻攝自IG／alecbaldwininsta、halynahutchins）

記者葉睿涵／編譯

好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）10月21日在《Rust》片場，不慎誤殺美女攝影師哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），並誤傷導演喬爾蘇沙（Joel Souza），震撼國際影壇。《洛杉磯時報》最近採訪14名片場工作人員後，還原了誤殺全過程，還揭露劇組並未注重槍枝安全，導致片場頻頻傳出走火事件。

據《洛杉磯時報》報導，事發當時，亞歷鮑德溫正積極為下一場教堂槍戰戲做準備，他在現場不停比劃工作人員交給他的FD Pietta長柯爾特點45左輪手槍，以確保他的瞄準角度是正確的。他一邊演練，一邊和身旁的工作人員確認，「所以我要把這個拿出來，拉出這個，然後開槍」。

▲▼亞歷鮑德溫誤殺美女攝影。（圖／翻攝自IG／alecbaldwininsta）

▲亞歷鮑德溫以為自己手中的槍是冷槍，沒想到竟誤殺了美女攝影哈里娜哈欽斯。此為資料照，與本新聞無關。（示意圖／翻攝自IG／alecbaldwininsta）

當時，亞歷鮑德溫被告知，手中的槍是安全的「冷槍」，可沒想到就在他扣下扳機後，一顆實彈瞬間從槍管射出，直接擊中鏡頭後方的哈里娜哈欽斯。身受重傷的哈里娜哈欽斯踉蹌後退，倒在附近工作人員的懷中，大量鮮血也開始從她的胸部湧出。導演喬爾蘇沙也被同一顆子彈擊倒在地。

現場目擊者表示，喬爾蘇沙首先大喊，「那他X的是什麼？痛死我了！」接著，亞歷鮑德溫將手槍放在長凳上反覆說道，「剛才他X的發生了什麼？」所有人都衝向受傷的哈里娜哈欽斯，並趕快叫來現場醫護人員，卻依舊挽回不了哈里娜哈欽斯年輕的生命。哈里娜哈欽斯虛弱地說了句「不好，一點都不好」後，就被空運到新墨西哥大學醫院。她在數小時後被宣布死亡。

儘管亞歷鮑德溫在10月30日受訪時曾表示，這是兆分之一機率才會發生的意外；但有工作人員爆料，劇組將預算看得比工作人員的安全更重要，甚至還有員工會在槍戲前離開現場，因為他們認為「槍枝的安全性極差」。

▲▼《Rust》拍片現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲有工作人員爆料，《Rust》的拍片現場早已發生多次走火事件，拍片早期甚至沒有醫護人員在場。（圖／達志影像／美聯社）

有工作人員爆料，在這起致命意外前，片場早已發生過3次槍枝走火的意外，片場技工韋爾塔（Jonas Huerta）也表示，他在拍攝過程中經常感到焦慮，「我親眼見到我們的副導演為了趕拍片進度，不按照安全守則行事。他經常叫演員直接開槍，根本不管我們是不是距離武器太近、有沒有戴耳塞」。

警方此前曾指出，副導演威爾斯（Dave Halls）坦承在把槍交給亞歷鮑德溫之前，並未檢查槍裡面是否裝有實彈，是為明顯失職，且劇組的安全觀念不足，甚至有些過於自信，才導致這場憾事發生。

有工作人員抱怨，現場在拍片前期甚至連醫護人員都沒有，「有人掉了一個碎片刺傷我的手，但現場沒有醫護」。另一位不願具名的攝影師則表示，「亞歷鮑德溫相對比較在乎片場的安全，他總是會在拔槍前問我待會會站在哪裡。」

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