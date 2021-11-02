電鑽直插腦門！他慘遭鄰居恐怖報復　「頭破5cm大洞」終身腦損

▲ 警方趕到時，阿春哲手中還握著電鑽。（組圖／Essex Police、取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國埃塞克斯郡去年發生一起驚悚案件，一名男子因半夜使用電鑽，附近居民不堪其擾，一名鄰居更因此當面與他對質。男子懷恨在心，竟闖進鄰居家中，用電鑽朝他腦門猛鑽，穿出一個深達5公分的大洞，導致他大腦受損，餘生必須與殘疾共存。

根據《每日郵報》，這起事件發生在埃塞克斯郡的哈洛，當地警方去年8月3日接獲民眾報案，得知有一名男子遭人以電鑽襲擊，趕到現場時，45歲的犯人阿春哲（Eddie Achunche）手中還握著電鑽。

調查發現，阿春哲前一天深夜使用電鑽，令整條街上的居民都睡不著覺，受害的30多歲男子當面質問阿春哲，沒想到因此遭到報復。根據目擊者說法，事發後受害者躺在地上，站在一旁的阿春哲則手拿電鑽。

醫護人員發現，鑽頭穿透受害者的頭部約5公分，他的頭部和臉部嚴重受傷，大腦出血，右邊上下肢明顯無力，左眼出現複視且大腦受損，導致記憶與認知問題。

當地警官麥克利斯（Alana McCreath）指出，「這是一起殘忍的襲擊，受害者的傷勢改變他的一生。我們無法想像用電鑽攻擊他人，但阿春哲卻這麼做了。」阿春哲則宣稱，這麼做是為了自衛，無意傷害任何人。但法官認定他犯下非故意重傷罪，上月22日宣判4.5年徒刑。

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