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14歲女友拒絕做愛　19歲小爸爸氣炸！1月大親兒「直接丟進馬桶」

深夜,床,嬰兒,小孩,恐怖（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲ 少年竟將親生兒子丟進馬桶。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓傳出一起離譜的虐嬰案，一名19歲少年將出生僅一個月的幼子打到全身是傷，還揚言讓他「死在馬桶裡」，竟是因為同居的14歲少女拒絕和他上床。少年日前獲判緩刑，事件曝光後震驚社會。

根據《國民日報》，這起事件發生於仁川彌鄒忽區，少年去年12月15日凌晨和同居少女發生爭執，過程中一個月大的兒子開始哭泣。他一氣之下單手抓住兒子的衣領，將他拎到廚房流理台，揚言以凶器傷害。

少年接著將兒子放進馬桶後說道，「小孩放到馬桶裡了，妳也挨個10下吧！要是發出聲音的話，小孩就會死在馬桶裡，妳挨得越快（小孩）就越快出來」，接著開始狂毆少女臉部。少女一度不小心發出聲音，他因此又多打5下，總共打了15下。

調查發現，這對小爸媽去年6月開始同居，少女同年11月生下兒子。事發當天二人本來約好上床，少女卻約了其他朋友見面，因此觸怒少年。

事實上，少年的暴行從二人同居前就已開始，在少女懷有7個月身孕時，也曾多次以小事加以刁難，將凶器抵在她的肚子上威脅，或是毆打、故意絆倒她，導致少女腦震盪。

一審法院指出，少年對毫無自衛能力的新生兒施加身體及精神虐待，少女也未成年，少年卻以她不和自己上床、嬰兒哭泣等難以理解的原因，持續對他們施暴，判處5年有期徒刑。

上訴審判決結果1日出爐，仁川地方法院宣布，被依特殊威脅及傷害、虐待及暴行罪嫌移送的少年刑量減至3年，緩刑5年，且須接受40小時的預防虐童課程，5年內不得就職於兒童相關機構。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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