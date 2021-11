水電工偷裝監視器！顧客洗澡被看光　電腦還藏300張未成年不雅照

▲英國一名水電工趁著幫住戶修理浴室時,偷偷安裝了監視鏡頭。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名水電工趁著幫住戶修理浴室時,偷偷安裝了監視鏡頭,結果屋主發現後報警,警方也在水電工的電腦裡發現其他至少6位受害者的檔案,還有302張未成年的不雅照,他也坦承,自己其實有偷窺癖。

James Hulme is jailed after installing the device "to meet his sexual needs" https://t.co/QQnNN3rcTK