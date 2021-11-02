水電工偷裝監視器！顧客洗澡被看光　電腦還藏300張未成年不雅照

▲英國一名水電工趁著幫住戶修理浴室時，偷偷安裝了監視鏡頭。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名水電工趁著幫住戶修理浴室時，偷偷安裝了監視鏡頭，結果屋主發現後報警，警方也在水電工的電腦裡發現其他至少6位受害者的檔案，還有302張未成年的不雅照，他也坦承，自己其實有偷窺癖。

James Hulme is jailed after installing the device "to meet his sexual needs" https://t.co/QQnNN3rcTK — BBC East Midlands (@bbcemt) November 1, 2021

根據《每日郵報》報導，英國57歲水電工休姆（James Hulme）2018年6月到諾丁漢（Nottingham ）一名女子家中協助修理水管時，偷偷地在浴室安裝了監視鏡頭，偷拍女顧客如廁、洗澡的畫面。結果該名女子某天突然發現這顆鏡頭，嚇得立刻打電話給休姆對質。

休姆坦承犯行後，立刻帶著所有東西逃跑，但警方循線立刻將他逮捕，並在他的住處搜出更多犯罪證據。休姆的電腦裡還有其他至少6名受害者的偷拍檔案，除此之外，裡面還有302張未成年孩童的不雅照，他也坦承自己有偷窺癖。

諾丁漢刑事法庭近日公布判決，休姆被判12個月有期徒刑。負責的當地治安官庫柏（Jonathan Cooper）表示，休姆完全侵犯了顧客的信任和隱私，這次的判決對其他人也是嚴厲的警告，且會有更多人注意自家的隱私安全問題。

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