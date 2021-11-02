　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女流產後肚子痛炸　檢查才知「寶寶遺骸還在肚內」

女子流產後仍腹痛不已，檢查才知寶寶遺骸竟仍在體內。（示意圖／pixabay）

▲女子流產後仍腹痛不已，檢查才知寶寶遺骸竟仍在體內。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

女性為了孕育新生命相當辛苦，不但要忍受孕期間的種種不適，還需為了寶寶補充營養品及忌口，一旦胎兒有任何異狀都要及時赴醫院診察，才能誕下一名健康的寶寶。但英國有一名38歲的女子艾莉卡（Ericka Hall）卻在懷孕12週時不幸流產；艾莉卡表示，自己手術後返家仍時常覺得不舒服，卻遲遲無法找到原因，直到7個月後才發現胎兒的遺骸竟仍在肚子內，並未完全取出。

根據《太陽報》報導，艾莉卡表示，自己在懷孕12週時出現了流產的徵兆，讓她只得忍痛放棄腹中的孩子，在醫院進行了引產手術。不料，手術過後艾莉卡並未恢復健康，肚子依然經常感到不明疼痛，為此她多次進出醫院進行檢查，醫護人員卻一直無法發現病因，只能讓她先返家休養。

幾個月過去，艾莉卡的肚子再度出現劇烈疼痛，使她不得不再回到醫院做檢查，而這次醫師在替她進行超音波檢查後才發現，艾莉卡的卵巢上有一個囊腫，「醫師說我3月流產之後，嬰兒殘骸一直沒有完整取出。」

艾莉卡對此感到相當震驚，「我做了尿檢，卻沒有任何異狀，可是疼痛一直持續且日益加劇，我當時已經痛到無法入睡，2週內跑了3次醫院，在此之前都沒有檢查出原因。」艾莉卡隨後更憤怒說道，「我真的很生氣，他們（醫護人員）應該在我流產後進行完整的檢查，而不是在我流產7個月後，身上還留有嬰兒的遺體。」

據報導，由於艾莉卡體內殘留的胚胎遺骸，使得她併發了急性闌尾炎，必須進行手術切除。而針對此次的醫療疏失，院方也立即向艾莉卡致歉，並表示後續也將針對此事進行調查。

延伸閱讀
遭爆「睡女老闆」又劈腿　台男偶像承認「對他人造成傷害」
獨家／李愛綺瑜伽會館不熄燈　15日搬遷新地點重新開張
人妻「玻璃前入浴」厝邊隔壁看光光　 她透露：白天看更清楚

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
《2分之一強》天菜爆劈腿！「女大生為他墮胎」鬆口認了
35歲男KTV唱歌突倒下！「無呼吸心跳」急送醫
《英雄本色2》男星驚傳癌逝！　友悲痛揭噩耗
家樂福出售　徐旭東證實「遠東出價競標！」
觀光局宣布：國旅券再加碼！　免費爽住星級飯店
大叔「垂吊逃出」防疫旅館　落跑畫面曝
得阿嬤遺產遭虐殺棄屍　20歲粗工解剖查死因
快訊／蔡英文宣布張忠謀任APEC代表　爭取加入CPTPP
快訊／1.5萬人教召14天「將公布日程」　戰鬥訓練時數+42
國旅券四週獎號出爐！23組末碼一次看
侯佩岑曾代言「頂級月子之家」董座夫妻吞富商3.2億　落跑遭通
前妻帶新歡陳昊森過夜！　歐漢聲回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓2030碳排減4成！文在寅推「南北韓合作」　2050退出燃煤發電

女流產後肚子痛炸　檢查才知「寶寶遺骸還在肚內」

印度承諾「2070年零碳排」專家大讚！巴西2030碳排減半　各國難相信

臉書改名Meta　元宇宙概念加密貨幣「Mana」暴漲400%

美1500萬劑BNT疫苗未到位！　5至11歲兒童料下週才能接種疫苗

切蔥花小撇步！主婦傳授「先劃這幾刀」　日網萬人轉推：超厲害

馬斯克吟曹植《七步詩》　中文發推「煮豆燃豆萁」！國外網友看傻

美韓空軍展開聯合軍演！出動「百多架戰機」F-35A　恐引北韓抗議

COP26首項協議出爐！　100國承諾「2030年停止砍伐森林」

5天150架共機擾台！3張圖看懂「中國威脅日增」　專家解析2大原因

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

20211030懷舊廣告大會考！大麥克加了什麼？　聽「林志玲嗲聲」眾人暴動：傳給我♥

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

南韓2030碳排減4成！文在寅推「南北韓合作」　2050退出燃煤發電

女流產後肚子痛炸　檢查才知「寶寶遺骸還在肚內」

印度承諾「2070年零碳排」專家大讚！巴西2030碳排減半　各國難相信

臉書改名Meta　元宇宙概念加密貨幣「Mana」暴漲400%

美1500萬劑BNT疫苗未到位！　5至11歲兒童料下週才能接種疫苗

切蔥花小撇步！主婦傳授「先劃這幾刀」　日網萬人轉推：超厲害

馬斯克吟曹植《七步詩》　中文發推「煮豆燃豆萁」！國外網友看傻

美韓空軍展開聯合軍演！出動「百多架戰機」F-35A　恐引北韓抗議

COP26首項協議出爐！　100國承諾「2030年停止砍伐森林」

5天150架共機擾台！3張圖看懂「中國威脅日增」　專家解析2大原因

台南第4場就業博覽會6日新營登場　歡迎作伙來找頭路

南韓2030碳排減4成！文在寅推「南北韓合作」　2050退出燃煤發電

人夫偷吃按摩妹！「早戰小三、晚戰正宮」被抓…下跪岳父母G了

批民進黨花5000萬「下鄉宣傳公投」　柯文哲：不如靜下心解決能源問題

快訊／環島高鐵不是夢？　蘇貞昌允諾啟動可行性研究

蔡適應表態反填海造地　謝國樑：監督台電、守護海洋蔡責無旁貸

韓韶禧《以吾之名》床戲遭硬上？　出面還原「拍攝SOP」：停止誤會

如何說服加入CPTPP？　張忠謀：我會把台灣的實力講出來

吳宗憲半年連嫁2女兒「比拿掉2膀胱還痛」　Sandy：活該！

屏東打造「王船博物館」　永久保存迎王平安祭典百年文化

國際熱門新聞

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

日本重啟商務客、留學生入境　觀光客再等等

馬斯克嗆聯合國：做到這件事就捐錢救飢荒

惡少槍殺20歲少年　主嫌父荒謬稱讚

陰莖大小看手指就知　出生前注定

《葉問3》施建祥在美被捕　就是他讓范冰冰消失

新冠肺炎500萬死　成全球3大死因

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

閨蜜搞上尪！她見摯友女兒才知綠炸

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

英國女王現身溫莎城堡　被目擊獨自開車

眼尖媽揪「臉上1異狀」　他檢查竟是癌症

美軍核潛艇南海碰撞事故　原因出爐

更多熱門

相關新聞

駭客入侵小說網站　理由讓人感動

駭客入侵小說網站　理由讓人感動

中國一名在撰寫小說的網路作家，日前在小說平台上自爆自己的帳號遭到駭客入侵，但是這名駭客並沒有惡搞他的帳號與作品，反而是幫他修改、調整過去有問題的段落，同時也在資訊安全以及創作上給他許多建議。這也讓該名作者直喊「感覺對不起大家的期待」。

他萬聖節變裝遭「攔查45次」！照片曝...網笑炸

他萬聖節變裝遭「攔查45次」！照片曝...網笑炸

女洗澡發現偷拍　竟是海巡隊員幹的

女洗澡發現偷拍　竟是海巡隊員幹的

她花45萬到南港隆乳　開刀3次慘況曝光

她花45萬到南港隆乳　開刀3次慘況曝光

女友懷孕5月　突爆同住哥哥是男友

女友懷孕5月　突爆同住哥哥是男友

關鍵字：

周刊王流產胎兒

讀者迴響

熱門新聞

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

熬過50次化療…余苑綺罹直腸癌「氣色變了」曬近況

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

暖爸約兒老師泡溫泉！激情啪啪下場慘了

歐弟前妻爆新歡「帶陳昊森回家過夜」

記者洩金宣虎近況「完全放棄演藝生命」

政府打房「打到房價突暴漲」！　鄉民看1數據噴淚了

睡前滑A片驚見「本土區」12部老婆作品

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面