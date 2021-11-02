女流產後肚子痛炸　檢查才知「寶寶遺骸還在肚內」

▲女子流產後仍腹痛不已，檢查才知寶寶遺骸竟仍在體內。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

女性為了孕育新生命相當辛苦，不但要忍受孕期間的種種不適，還需為了寶寶補充營養品及忌口，一旦胎兒有任何異狀都要及時赴醫院診察，才能誕下一名健康的寶寶。但英國有一名38歲的女子艾莉卡（Ericka Hall）卻在懷孕12週時不幸流產；艾莉卡表示，自己手術後返家仍時常覺得不舒服，卻遲遲無法找到原因，直到7個月後才發現胎兒的遺骸竟仍在肚子內，並未完全取出。

根據《太陽報》報導，艾莉卡表示，自己在懷孕12週時出現了流產的徵兆，讓她只得忍痛放棄腹中的孩子，在醫院進行了引產手術。不料，手術過後艾莉卡並未恢復健康，肚子依然經常感到不明疼痛，為此她多次進出醫院進行檢查，醫護人員卻一直無法發現病因，只能讓她先返家休養。

幾個月過去，艾莉卡的肚子再度出現劇烈疼痛，使她不得不再回到醫院做檢查，而這次醫師在替她進行超音波檢查後才發現，艾莉卡的卵巢上有一個囊腫，「醫師說我3月流產之後，嬰兒殘骸一直沒有完整取出。」

艾莉卡對此感到相當震驚，「我做了尿檢，卻沒有任何異狀，可是疼痛一直持續且日益加劇，我當時已經痛到無法入睡，2週內跑了3次醫院，在此之前都沒有檢查出原因。」艾莉卡隨後更憤怒說道，「我真的很生氣，他們（醫護人員）應該在我流產後進行完整的檢查，而不是在我流產7個月後，身上還留有嬰兒的遺體。」

據報導，由於艾莉卡體內殘留的胚胎遺骸，使得她併發了急性闌尾炎，必須進行手術切除。而針對此次的醫療疏失，院方也立即向艾莉卡致歉，並表示後續也將針對此事進行調查。

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