萬聖節太吵丟命！姐妹花遭變態男扔出8樓　「急墜80英尺」重摔慘死

▲俄羅斯一對姐妹因為太吵,被扔下8樓窗戶,不幸墜樓身亡。(圖/翻攝自圖瓦內政部官網)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯圖瓦共和國(Tyva)的首府克孜勒(Kyzyl)在萬聖節發生了一起驚悚的墜樓身亡案件,23歲男子桑查特(Ochur Sanchat)將同住的2名女孩從8樓公寓的窗戶扔出,導致這2名分別為9歲和14歲的女孩死亡。

據《每日郵報》報導,這起駭人的案件發生於10月31日,當時女孩們的母親正在咖啡廳上夜班,於是這2名女孩和他們的妹妹則與桑查特一同待在桑查特的租屋處。凌晨時分,鄰居們聽到一陣可怕的尖叫聲,不久後,2名女孩就被扔出窗外,從80英尺的高空墜落身亡。

A Russian man was arrested after two sisters, 9 and 14 years old, were thrown dead from an eighth-floor window of a Russian apartment on Halloween.https://t.co/jQif3ttInl pic.twitter.com/qqnMcD7tUw