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切蔥花小撇步！主婦傳授「先劃這幾刀」　日網萬人轉推：超厲害

▲▼ 日本網友分享切蔥花妙招。（圖／翻攝自推特）

▲日本網友分享切蔥花妙招。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

許多餐點上桌前撒上蔥花，會讓食物更添美味。不過，如何下刀切出細緻蔥花是一大挑戰，就有日本一名網友PO照片分享，只要把整條蔥先做簡單2步驟，切出來的蔥花就相當漂亮。

日本推特網友「shuerff」是名兼職家庭主婦，每周日都會下廚，做菜經驗豐富。依據介紹，只要先把蔥的一側切出斜切紋路，翻面再做一遍，接著擺正下刀，切出來的蔥花就相當漂亮。

這個方法引來許多網友關注，轉推數迄今突破1萬次，至少6400人按讚。有人看了跟著照做，立刻切出漂亮蔥花。

其他網友也紛紛大讚簡單切出蔥花的方法，「太厲害了」、「我居然不知道」、「以後就要這樣切了」、「我跟母親學切蔥的刀法就是這個！雖然到現在還做不好」。另外也有人說，若刀工還不到位，只要把刀尖均勻插進蔥，戳成像蜂窩那樣之後再切，也是個切蔥花的好辦法。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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