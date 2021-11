水電工殘殺2女後辱屍　警破門驚見他私藏「蹂躪女屍自拍片」

▲1987年,25歲的奈爾及20歲的皮爾斯先後遭到謀殺辱屍。(圖/翻攝肯特郡警方)



記者吳美依/綜合外電報導

英國肯特郡一起33年懸案1日開庭審理,現年67歲醫院水電工富勒(David Fuller)被指控,在1987年殺害2名年輕女性後性侵死者,他於2020年12月落網時,才被警方發現,曾經潛入醫院太平間,凌辱女性病患遺體,甚至將逞慾過程拍攝下來。

BBC、《每日郵報》報導,25歲的奈爾(Wendy Knell)於1987年6月23日被發現全裸陳屍公寓,頭部遭鈍器重創,脖子有勒痕,且死後被人侵犯;5個月後,20歲的皮爾斯(Caroline Pierce)也遭相似手法殺害辱屍。2名受害者的鄰居都表示,在案發前幾周,曾看見一名陌生男子在死者住家附近徘徊偷看。

And now this... ongoing trial so no comment, not that this needs comment https://t.co/106WyETfwm