拜登氣候峰會「打瞌睡30秒」　抓包影片瘋傳！川普趁機開嗆

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國氣候峰會登場，但美國總統拜登1日在其他人正在發言時，被抓包多次閉上雙眼，其中一次甚至長達30秒，直到工作人員上前交談才睜開眼睛。隨著畫面曝光，外界猜測，拜登當下可能正在打瞌睡，而前總統川普則是趁機開酸，批拜登打瞌睡是顯露出自己的心聲，不相信全球暖化是可怕的威脅。

▲拜登出席聯合國格拉斯哥氣候峰會。（圖／達志影像／美聯社）

當時拜登出席氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），戴著黑色口罩的他把雙手交叉擺在胸前，坐得筆挺。只不過，拜登此時的雙眼卻是緩緩闔上，儘管數秒後就張開眼睛，然而接下來他再度閉眼，這次時間長達約30秒，直到美國代表團一名成員走上前交談後，拜登才張開眼睛，接著才為舉起雙手鼓掌，並揉了揉眼睛。

這段畫面被華盛頓郵報記者布朗（Zach Pursur Brown）上傳至推特，隨即引發熱議。

▲助手上前交談，美國總統拜登才張開雙眼。（圖／路透，下同）

而前總統川普也趁機挖苦拜登打瞌睡，直言拜登心理根本不相信全球暖化是可怕威脅，「拜登去歐洲時說，全球暖化是他的首要任務，但很快就在會議上睡著，全世界都看到了，真正有熱情和信念的人是不會睡著的」。

拜登本月即將年滿79歲，是美國史上最年長的總統。川普在2020年美國總統大選期間，替拜登取了綽號「瞌睡喬」（Sleepy Joe），指責拜登精神狀況不適任美國總統一職。

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